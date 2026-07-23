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Grotta Azzurra, barca con blogger Usa imbarca acqua

Cronaca

Disavventura alla Grotta Azzurra di Capri per la travel creator e fotografa statunitense Sherina Welch. La barca a remi con cui era entrata ha iniziato a imbarcare acqua dopo aver urtato delle rocce, scatenando il panico tra i passeggeri. "Abbiamo capito che qualcosa non andava quando la barca ha urtato la parte alta della roccia - ha raccontato la blogger Usa -. Il conducente continuava a cantare e remare mentre noi eravamo spaventati. È stato terrificante".

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