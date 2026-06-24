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Ciclista uccisa da auto contromano, corteo per Mirela

Cronaca

Centinaia di ciclisti hanno reso omaggio a Mirela, morta dopo essere stata travolta da un'auto contromano. Durante la commemorazione i partecipanti hanno chiesto alle istituzioni più sicurezza stradale e provvedimenti contro il ripetersi di questi incidenti.

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