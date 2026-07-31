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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Gargano, nuovi incendi a Vieste, Peschici e Cagnano Varano

Cronaca

Dopo quelli che hanno interessato la zona nei giorni scorsi, nelle scorse ore nuovi roghi nell'area del Foggiano hanno richiesto l'intervento di protezione civile e vigili del fuoco

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Dopo i roghi registrati nei giorni scorsi, continua a bruciare la Puglia. Nella giornata di oggi, 31 luglio, è scoppiato un incendio nella pineta di Vieste, in zona Caravella, proprio nei pressi di alcune strutture ricettive. Le fiamme, come segnala "Foggia Today" sui social con alcune immagini, sono state piuttosto evidenti e visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile del posto e gli operatori Arif, oltre che i vigili del fuoco. Nelle zone interessate dalle fiamme è arrivato anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, mentre due canadair hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme. 

Incendio sotto controllo

A distanza di alcune ore, comunque, il vasto incendio divampato nella tarda mattinata a Vieste risulta sotto controllo e sono state avviate attività di bonifica da parte dei vigili del fuoco. "La situazione è sotto controllo", ha spiegato proprio Nobiletti. "Le fiamme hanno lambito, ma nella zona relativa alla pertinenza del cortile, un'abitazione i cui residenti sono stati fatti allontanare, così come quelli di altre due abitazioni", ha poi aggiunto. Inoltre, un deposito magazzino sarebbe stato distrutto dall'incendio. "Al termine delle attività di bonifica - ha riferito ancora il primo cittadino - le persone potranno fare rientro nelle abitazioni". 

I roghi di Cagnano Varano, Peschici e San Marco in Lamis

Altri incendi sono stati segnalati anche nel Foggiano, in particolar modo nella nella zona boschiva di Cagnano Varano e a Peschici. Per intervenire nelle operazioni di spegnimento sono stati impegnati anche gli operatori del 115 di San Severo. Non è tutto, perchè anche un bosco nell'area di San Marco in Lamis in località Coppa di Mezzo, sempre nel Foggiano, è stao interessato da un incendio che ha costretto una ventina di persone ad essere evacuate. 

 

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