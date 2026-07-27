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Gargano in fiamme, turisti evacuati via mare

Cronaca

Torna l'emergenza incendi sul Gargano. Un vasto rogo, alimentato dal forte vento, è divampato nell'area tra Peschici e Vieste, distruggendo ettari di macchia mediterranea e pini d'Aleppo e raggiungendo le spiagge. Centinaia di turisti sono stati evacuati via mare mentre le fiamme seminavano il panico nei campeggi della zona. L'incendio ha riacceso il ricordo del devastante rogo che colpì la stessa area nel 2007.

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