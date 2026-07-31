Verona, uccide madre malata a coltellate: fermato 52enne

Tragedia famigliare a Verona. Nella mattinata di venerdì 31 luglio un uomo ha ucciso a coltellate la madre ultra ottantenne. L’omicidio è avvenuto in una abitazione del quartiere di borgo Venezia. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle grida provenienti dall’appartamento. L’uomo, 52 anni, è stato fermato e portato negli uffici della Questura, in attesa del pm. Da quanto si apprende, la vittima era malata da tempo. Sul posto gli agenti della squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi.