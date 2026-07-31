Rigettata la richiesta degli avvocati Riccardo Di Lorenzo e Pablo De Luca, legali del leader del Popolo della Famiglia. I due avevano chiesto l'annullamento della misura cautelare. Ora valuteranno il ricorso in Cassazione
Il Tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza della difesa di Mario Adinolfi che aveva chiesto l’annullamento della misura cautelare nei confronti del giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Adinolfi rimane agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, accusato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. I difensori di Adinolfi, gli avvocati Riccardo Di Lorenzo e Pablo De Luca valuteranno se fare ricorso in Cassazione.
La carriera di Mario Adinolfi
Una delle figure più polarizzanti del dibattito pubblico italiano, passando dalla politica ai reality show, Adinolfi è giornalista, blogger, politico e opinionista e ha costruito gran parte della sua notorietà attraverso uno stile comunicativo diretto, spesso provocatorio, in particolare su temi etici e religiosi. Ha iniziato la sua carriera nel giornalismo collaborando con diverse testate e, nel tempo, è diventato un volto noto della televisione italiana come commentatore di attualità e politica. È stato anche tra i primi in Italia a utilizzare il blog come strumento di dibattito politico.
Sul piano politico ha militato in passato nel centrosinistra, aderendo ai Democratici di sinistra e poi al Partito democratico, per lasciarlo nel 2011. Nel 2016 ha fondato il Popolo della Famiglia, di cui è stato il principale leader e portavoce. È noto per le sue posizioni conservatrici sui temi etici: contrario all'aborto e alla gestazione per altri; favorevole alla famiglia cosiddetta tradizionale e critico nei confronti di alcune rivendicazioni del movimento LGBTQIA+. Oltre all'attività politica, ha pubblicato libri su temi religiosi, politici e sociali ed è spesso ospite di programmi televisivi di approfondimento e dibattito. Si è distinto anche come campione di poker, primo italiano ad arrivare al tavolo della finale del World Poker Tour nel 2009, e ha partecipato allo show televisivo L'Isola dei Famosi.