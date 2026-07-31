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Sassari, incendio nel carcere: detenuto muore carbonizzato

Cronaca
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Secondo le prime informazioni sarebbe stato lui stesso ad appiccare le fiamme in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Cinque poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari

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Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato questa notte nel carcere di Bancali, a Sassari, a seguito di un incendio scoppiato nella sezione di assistenza intensiva. Secondo le prime informazioni sarebbe stato lui stesso ad appiccare le fiamme in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Cinque poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato. Sull'episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Sassari. 

Carcere di Bancali, Sassari

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