Atteso un caldo piuttosto intenso per il primo fine settimana del mese di agosto. Secondo gli esperti, a causa di un robusto anticiclone africano presente sul Mediterraneo centrale, aria molto calda è già arrivata sull'Italia, portando nei prossimi giorni le temperature massime a toccare e localmente superare anche i 40 gradi, specie nella Pianura Padana e nelle zone interne del Centro. Oggi tre città da bollino rosso
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Atteso un caldo piuttosto intenso per il primo fine settimana del mese di agosto. Secondo gli esperti, a causa di un robusto anticiclone africano presente sul Mediterraneo centrale, aria molto calda è già arrivata sull'Italia, portando le temperature massime a toccare e localmente superare anche i 40 gradi, specie nella Pianura Padana e nelle zone interne del Centro.
Oggi, giovedì 30 luglio, sono tre le città contrassegnate dal ministero della Salute come il livello massimo di allerta per le alte temperature: Campobasso, Perugia e Rieti. Si registrano invece 16 centri da bollino arancione e otto da bollino giallo. Le temperature massime si attestano fino a 37-38°C all'ombra al Centro-Nord. Domani però, secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nettamente con 11 città da bollino rosso.
Gli approfondimenti:
- Ondata di caldo e traffico da bollino nero, consigli per viaggi in auto in questo weekend
- Nuova ondata di caldo, oggi 3 città da bollino rosso ma domani salgono a 11: ecco quali
- Ondata di caldo, aria condizionata: è un lusso o un bene indispensabile?
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Meteo, verso un weekend rovente con picchi di 40°C. VIDEO
Caldo e traffico da bollino nero questo weekend: i consigli
Il fine settimana che inaugura l’inizio del mese di agosto si preannuncia complicato per chi si sposterà in macchina, sia per le altissime temperature sia per il primo bollino nero della stagione sulle autostrade. Dai controlli al veicolo agli abiti da indossare per combattere il caldo, ecco cosa sapere prima di mettersi alla guida.
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Germania, quasi 10mila morti per il caldo dall'inizio dell'anno
Secondo le stime dell'Istituto Robert Koch (RKI), quest'anno in tutta la Germania sono già morte quasi 10.000 persone a causa delle alte temperature. Il numero stimato di decessi causati dal caldo fino al 19 luglio è pari a 9.800, come risulta dal relativo rapporto settimanale dell'RKI. Si tratta di un numero superiore a quello registrato in qualsiasi altro anno dal 2016. In occasione dell'ondata di caldo estremo di fine giugno si è acceso un dibattito su una maggiore protezione dal caldo. Soprattutto dall'opposizione al Bundestag è arrivata la richiesta di maggiori investimenti affinché, ad esempio, ospedali, strutture di assistenza e asili nido possano essere raffreddati in caso di future ondate di caldo.
Notte di gran caldo in Umbria, Terni e Perugia mai sotto 24-23 gradi
E' stata ancora una notte nella quale il caldo non ha dato tregua quella tra mercoledì e giovedì in gran parte delle città dell'Umbria. A Terni la temperatura non è mai scesa sotto a 24 gradi e pochi minuti dopo la mezzanotte sfiorava i 29. Stesso valore registrato nello stesso momento a Perugia nell'area della stazione di Fontivegge dove il calo termico con è mai andato sotto a 23. Un quadro che si ricava dai dati in tempo reale dalla rete idrometeorologica regionale. Pochi i centri umbri dove la temperatura è scesa nella notte sotto a 20 gradi. Concentrati in gran parte nella fascia dell'Appennino.
Caldo, a Palermo allerta arancione per rischio incendi
La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore, valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo, per quanto riguarda il rischio incendi, il livello è di preallerta (arancione), pericolosità "media". Temperatura massima percepita 35 gradi centigradi.
Nuova ondata di caldo, oggi 3 città da bollino rosso: ecco quali
L’annunciata quarta ondata di calore è ormai arrivata a colpire l’Italia. Oggi, giovedì 30 luglio, sono tre le città contrassegnate dal ministero della Salute come il livello massimo di allerta per le alte temperature: Campobasso, Perugia e Rieti. Si registrano invece 16 centri da bollino arancione e otto da bollino giallo. Le temperature massime si attestano fino a 37-38°C all'ombra al Centro-Nord. Domani però, secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nettamente con 11 città da bollino rosso.