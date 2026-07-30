E' stata ancora una notte nella quale il caldo non ha dato tregua quella tra mercoledì e giovedì in gran parte delle città dell'Umbria. A Terni la temperatura non è mai scesa sotto a 24 gradi e pochi minuti dopo la mezzanotte sfiorava i 29. Stesso valore registrato nello stesso momento a Perugia nell'area della stazione di Fontivegge dove il calo termico con è mai andato sotto a 23. Un quadro che si ricava dai dati in tempo reale dalla rete idrometeorologica regionale. Pochi i centri umbri dove la temperatura è scesa nella notte sotto a 20 gradi. Concentrati in gran parte nella fascia dell'Appennino.