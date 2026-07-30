Una fontana di lava, con emissione di cenere, è stata monitorata dal cratere Voragine dell'Etna dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. L'Etna ha emesso brandelli di magma incandescente che ricadono nella zona sommitale del vulcano. Il fenomeno, anche se non di elevata energia, legato all'ampiezza del tremore vulcanico che registra l'energia interna dell'edificio vulcanico, è su valori alti dalle 3.30 della scorsa notte.

L'Ingv Osservatorio etneo ha emesso un avviso per l'aviazione, il Vona (Volcano observatory notices for aviation), di massima allerta, di colore rosso. Per ora è stato chiuso, in via precauzionale, lo spazio aereo sopra il vulcano ma l’attuale fase eruttiva non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.