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Verona, incendio sui binari: treni deviati e cancellati

Cronaca
©Ansa

Circolazione bloccata dalle 4:10 sulla Milano-Venezia tra Verona Porta Nuova e Porta Vescovo. Le fiamme sarebbero state provocate da una persona con disturbi mentali. Tecnici di Rfi e vigili del fuoco sono al lavoro nell'area interessata

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La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4.10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che - secondo quanto appreso - sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Sul posto è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi, assieme a quello dei vigili del fuoco. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazioni di alcuni treni dell'Alta Velocità, con rallentamenti fino a 120 minuti. Alcuni treni Regionali possono essere deviati via Nogara, Monselice, Isola della Scala, ed è stato attivato un servizio con corse bus.

Deviazioni e bus sostitutivi

Le deviazioni interessano le Frecce dei collegamenti Venezia-Milano, Venezia-Torino, Milano-Udine e viceversa. I convogli vengono instradati da Padova a Verona sul percorso alternativo via Castelmaggiore, e non fermano a Vicenza. I passeggeri diretti o in partenza da Vicenza possono proseguire il viaggio con i bus del servizio sostitutivo; a Padova; quelli diretti a Treviso Centrale, Conegliano, Pordenone e Udine possono utilizzare da Venezia Mestre i primi treni utili, così come quelli in partenza da Verona Porta Nova, Peschiera del Garda e Brescia, rivolgendosi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia. 

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