Treni, ritardi per guasti su linea adriatica e Firenze-Bologna

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Treni, ritardi fino a due ore per guasti su linea adriatica e Firenze-Bologna

Cronaca
©Ansa

Un intervento dei vigili del fuoco a San Benedetto del Tronto ha portato alla sospensione della circolazione dalle 11 alle 13 sulla Pescara-Ancona. Un treno fermo in galleria a Fiorenzuola ha portato alla deviazione sulla linea convenzionale dei treni che viaggiavano tra Firenze e Bologna

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Due guasti sulla linea ferroviaria hanno provocato forti ritardi e disagi sulla linea adriatica e sulla Firenze-Bologna. Sulla prima, in mattinata, c'è stato uno stop di due ore per un intervento dei vigili del fuoco, mentre sulla seconda direttrice i treni sono stati instradati su linea convenzionale per via di un treno Italo rimasto fermo in una galleria a Fiorenzuola.

Ritardi oltre le 2 ore

Nel pomeriggio, a Bologna i treni in arrivo e partenza hanno fatto registrare ritardi anche di più di due ore. Sulla linea Pescara-Ancona la circolazione è stata sospesa dalle 11 fino alle 13 circa per un intervento dei vigili del fuoco a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dovuto al guasto di un treno regionale.

I treni più colpiti

Fra i treni più colpiti il Frecciarossa 9806 Bari Centrale-Milano Centrale che ha avuto un ritardo oltre le due ore. Tra 60 e 120 minuti gli altri Frecciarossa e Intercity sulla dorsale adriatica, tra cui i collegamenti Lecce-Milano, Venezia-Lecce e Milano-Lecce. Variazioni di percorso hanno interessato due Intercity. Limitazioni e cancellazioni anche sui treni regionali.

Treno fermo in galleria

Altro problema, dal primo pomeriggio, tra Firenze e Bologna. Un treno Italo Milano-Napoli è rimasto fermo in galleria a Firenzuola senza aria condizionata, con temperature roventi, e bagni non funzionanti. Italo ha fatto sapere di aver immediatamente attivato l’assistenza a bordo e in stazione, predisponendo il cambio di materiale per proseguire il viaggio una volta che il treno è giunto a Santa Maria Novella e garantendo un rimborso ai viaggiatori con un voucher pari al 100% del costo del biglietto, oltre all’indennizzo previsto dalla norma. Per il guasto elettrico molti convogli Av sono stati instradati sulla linea convenzionale. 

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