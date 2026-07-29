Pacchi di soldi gettati in mare da un motoscafo: caos a Ragusa

I bagnanti si sono precipitati a recuperare il denaro: le forze dell'ordine hanno recuperato circa 700mila euro. Fermate tre persone a bordo del natante, indagini in corso per ricostruire la provenienza delle banconote ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Momenti di caos sulla spiaggia di Marina di Ragusa, dove decine di pacchi contenenti denaro sono stati lanciati in mare dagli occupanti di un motoscafo rimasto in avaria. Le banconote, spinte dalla corrente fino alla riva, sono finite tra i bagnanti, che si sono precipitati a raccoglierle finché l'intervento delle forze dell'ordine non ha posto fine alla "pesca miracolosa". La somma recuperata sfiora i 700mila euro, mentre gli investigatori sono al lavoro per chiarire la provenienza del denaro e il motivo per cui si trovasse a bordo dell'imbarcazione.

Il motoscafo in panne e l'arrivo della guardia costiera Secondo quanto ricostruito, il piccolo motoscafo semicabinato sarebbe rimasto senza carburante a breve distanza dal porto di Marina di Ragusa. Due dei quattro occupanti si sarebbero diretti verso il porto per procurarsi benzina, mentre a bordo sarebbero rimasti un altro adulto e un adolescente. Nel frattempo la corrente avrebbe spinto l'imbarcazione verso la costa, facendola oscillare in modo tale da far temere un possibile naufragio ai presenti sulla spiaggia. Alcuni bagnanti hanno quindi richiesto l'intervento della guardia costiera.

I pacchi di banconote gettati in mare All'arrivo del mezzo della guardia costiera, i due occupanti rimasti sull'imbarcazione a quanto pare hanno iniziato a disfarsi del denaro, lanciando in mare numerosi pacchi contenenti banconote. Le correnti hanno trasportato il denaro fino alla spiaggia, dove molte persone hanno iniziato a raccoglierlo. Sul posto sono intervenuti, oltre alla guardia costiera, anche polizia, carabinieri e guardia di finanza, che hanno bloccato l'area, recuperato il denaro e bloccato le persone che avevano preso le banconote. Secondo quanto emerso, le banconote erano suddivise in pacchi e comprendevano tagli differenti, dai 5 ai 100 euro.

Recuperati quasi 700mila euro Le forze dell'ordine hanno sequestrato una somma che sfiora i 700mila euro. Non viene esclusa, tuttavia, la possibilità che parte del denaro non sia stata recuperata nonostante il massiccio intervento delle pattuglie. Il motoscafo è stato posto sotto sequestro insieme all'ingente quantitativo di denaro recuperato.