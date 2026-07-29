Morte Fakir, aperto un fascicolo sugli scontri a Bologna: 12 indagati

La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera del 20 luglio, durante protesta per la morte di Abderrahim Fakir , il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. L'indagine è affidata al pm Stefano Dambruoso e gli indagati sono accusati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra questi figura anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri, all'esito dell'udienza della convalida. Per lui il processo è fissati per il 9 settembre.

Le indagini sulla morte di Fakir

Parallelamente al fascicolo sui disordini, prosegue l'attività investigativa sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta il 19 luglio durante un intervento della polizia nel rione Pilastro. È in questo quadro che si inserisce la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra Mobile. La Procura di Bologna sottolinea che "la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei Pm" che sono appunto "garanzia di terzietà delle indagini, che vengono seguite da un pool di magistrati": il pm Domenico Ambrosino, Francesca Arienti e la procuratrice aggiunta Morena Plazzi. Il legale della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, aveva chiesto alla Procura "che gli accertamenti" fossero "affidati a un altro corpo investigativo". I magistrati stanno ascoltando direttamente gran parte dei testimoni e, vista la quantità di video che hanno ripreso gli ultimi minuti della vita di Fakir, per i pm è molto importante, in questa fase, analizzare i filmati per avere una ricostruzione tecnicamente attendibile e cronologicamente logica di queste immagini, sulla base della quale poi verificare se ci sono dei punti e degli aspetti da approfondire.