Un pastore tedesco è stato trovato legato a un palo della luce e abbandonato per ore in via della Resistenza, ad Adrano, nel Catanese. Alcuni residenti lo hanno abbeverato e hanno allertato la polizia locale, che lo ha messo in salvo. L'animale, dotato di microchip, è ora al canile comunale. Il partito animalista italiano ha presentato denuncia in procura per maltrattamento ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un pastore tedesco è stato abbandonato legato a un palo della pubblica illuminazione, nella notte, in via della Resistenza ad Adrano, in provincia di Catania. L'animale è rimasto per diverse ore senza potersi muovere, finché alcuni residenti lo hanno notato: gli hanno dato da bere e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha liberato il cane e lo ha portato in salvo. Sulla vicenda il partito animalista italiano ha depositato una denuncia alla procura, ipotizzando il reato di maltrattamento di animali.

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Il salvataggio Il cane è rimasto legato al palo per ore, esposto e impossibilitato a spostarsi. A dare l'allarme sono stati alcuni abitanti della zona, che prima di chiamare i soccorsi lo hanno rifornito d'acqua. L'intervento della polizia municipale ha permesso di liberarlo e trasferirlo al canile di Adrano, dove si trova ora. Attraverso la lettura del microchip, gli agenti stanno cercando di risalire al proprietario.

La denuncia del partito animalista Il caso è stato raccolto dal partito animalista italiano, che ha formalizzato un esposto in procura. "Ci troviamo davanti a un episodio di estrema crudeltà che condanniamo con la massima fermezza", ha dichiarato Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del movimento, parlando dell'"ennesimo caso di abbandono". "È inaccettabile che un essere vivente venga trattato come un oggetto e lasciato legato a un palo per tutta la notte", ha aggiunto, chiedendo alla polizia locale "ogni accertamento utile per identificare il responsabile". Battipaglia ha ricordato che il maltrattamento di animali è un reato previsto dall'articolo 544-ter del codice penale.