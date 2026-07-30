Caldo e traffico da bollino nero questo weekend: i consigli

Ondata di caldo e traffico da bollino nero, consigli per viaggi in auto in questo weekendCronaca
Introduzione
Il fine settimana che inaugura l’inizio del mese di agosto si preannuncia complicato per chi si sposterà in macchina, sia per le altissime temperature sia per il primo bollino nero della stagione sulle autostrade. Dai controlli al veicolo agli abiti da indossare per combattere il caldo, ecco cosa sapere prima di mettersi alla guida.
Quello che devi sapere
I bollini del traffico di venerdì 31 luglio
Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, il rientro verso le grandi città sarà tutto da bollino verde. Le partenze verso le località turistiche vedono invece bollino rosso al mattino (dalle 7 alle 13 ) e al pomeriggio (dalle 13 alle 19) e giallo la sera (dalle 19 alle 21).
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I bollini di sabato 1 agosto
Sabato 1 agosto arriva il primo bollino nero dell’estate 2026 per chi si sposta verso le località turistiche. Nel pomeriggio si passa poi al rosso e la sera al giallo. Per quanto riguarda i rientri verso le grandi città il bollino è giallo al mattino e al pomeriggio e verde la sera.
I bollini di domenica 2 agosto
Domenica 2 agosto è invece peggiore la situazione per chi torna in città, con bollini gialli mattina e sera e rosso nel pomeriggio. Chi invece si sposta verso i luoghi di vacanza avrà bollino rosso al mattino, giallo nel pomeriggio e verde la sera.
L’ondata di caldo
E il weekend del primo bollino nero sulle autostrade italiane arriva nel pieno della quarta ondata di caldo che, secondo gli esperti, durerà almeno una decina di giorni e farà registrare punte di 40°C in molte città. Tutta colpa dell'anticiclone africano che, un grado al giorno, farà salire le temperature dai 37°C attuali ai picchi estremi di 41°C attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste, anche di notte. "La tregua - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it - è attualmente stimata per il 12-13 agosto, ma il caldo potrebbe perdurare fino a Ferragosto se non oltre". Dati alla mano, sono previsti picchi di 38-41°C all'ombra da Nord a Sud, con valori localmente superiori nelle zone interne delle Isole Maggiori. "Soffriremo notti tropicali, cioè con minime oltre i 20°C, e super tropicali, con minime oltre i 25°C, mentre i nostri terreni diventeranno sempre più aridi e i ghiacciai continueranno a sciogliersi", dice Tedici. Nel corso del fine settimana l'unica valvola di sfogo per il caldo saranno i classici rovesci pomeridiani, strettamente confinati ai rilievi alpini.
Come informarsi sulle condizioni del traffico
È bene quindi partire preparati, sia sul fronte del traffico sia su quello delle alte temperature. La polizia di Stato, sul suo sito, ricorda che notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.). Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.
Cosa fare prima di partire per un viaggio in auto
La polizia invita poi ad adottare comportamenti prudenti non solo in viaggio, ma anche prima di partire. Fra questi:
- Verificare l'efficienza del veicolo;
- Sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura;
- Individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;
- Evitare pasti abbondanti e alcool;
- Essere sufficientemente riposati;
- Tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.
Cosa fare durante il viaggio in auto
Poi, mentre si è in viaggio in auto, è importante:
- Tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;
- Utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;
- Non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.).
- Fare soste frequenti;
- Moderare la velocità;
- Mantenere la distanza di sicurezza;
- Usare prudenza nei sorpassi;
- Non impegnare mai la corsia di emergenza;
- Sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.
I consigli per un viaggio in auto durante un’ondata di caldo
Guardando non solo al traffico ma anche alle alte temperature, è importante mettere in pratica alcuni accorgimenti se si decide di viaggiare in auto. Innanzitutto è importante rimanere ben idratati durante il viaggio e bere acqua a sufficienza anche prima di partire. La disidratazione del guidatore, infatti, è tanto più rapida e pericolosa quando si entra in una vettura con temperatura interna ben oltre i 40°C.
Come mantenere fresca l’acqua in auto
Se non si dispone di una borsa termica, può essere utile avvolgere la bottiglietta d’acqua che si intende portare in auto con carta da cucina inumidita e con pellicola di alluminio: la lenta evaporazione dell’acqua esterna raffredderà quella nella plastica.
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Mantenere la temperatura dell’auto il più bassa possibile
Attenzione anche alle pause nelle aree dedicate. Secondo alcuni test condotti dal Touring Club Svizzero, nelle vetture sprovviste di pellicole riflettenti per la protezione solare sono state misurate sul cruscotto - dopo appena un’ora di sosta - temperature di oltre 77 °C. Con un semplice parasole si può abbassare di 10°C la temperatura dell’abitacolo e di quasi 40°C quella della plancia.
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Orari e abiti giusti
In auto è importante anche indossare abiti leggeri e traspiranti, preferibilmente in cotone o lino, dai colori chiari. Vanno assolutamente evitati vestiti che lasciano la pelle a contatto con le cinture di sicurezza. E non vanno dimenticati gli occhiali da sole. Inoltre è consigliabile partire la mattina presto o la sera, evitando le ore più calde (indicativamente dalle 12 alle 17) e il traffico più intenso.
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