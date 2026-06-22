Durante le ore più calde della giornata, è meglio trascorrere il tempo nella stanza più fresca della casa, bagnandosi di frequente con acqua fresca. È importante poi utilizzare correttamente il condizionatore. Se si ha solo il ventilatore, invece, è bene utilizzarlo seguendo alcuni accorgimenti. Per esempio, non indirizzandolo mai direttamente sul corpo, specialmente in caso di persone anziane allettate e con limitata autonomia. Il ministero consiglia inoltre di assicurarsi che ci sia un adeguato ricambio di aria, ricordando che la ventilazione naturale è migliore in questo senso rispetto alla ventilazione meccanica.