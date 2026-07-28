Tra le regioni che hanno introdotto una stretta contro il turismo "cafone" spicca l'Emilia-Romagna. A Rimini, per esempio, è in vigore il divieto di accesso notturno all'arenile e alla balneazione tra l'1 e le 5 del mattino. Mentre in spiaggia è vietato l'uso di oggetti monouso in plastica e il fumo è ammesso in zone apposite.