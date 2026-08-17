In ogni caso gli inquirenti stanno cercando di ricostruire perché sia stato così facile trafugare tavole così preziose senza alcun ostacolo e perché nessuno sia intervenuto. C'è un punto in particolare sul quale gli investigatori si stanno concentrando: l’allarme sarebbe scattato quando la banda ha forzato l'ingresso e rotto i vetri delle teche che custodivano le tavole. In quell'istante nella struttura sarebbero stati presenti 4 custodi e le telecamere di video-sorveglianza avrebbero ripreso ogni fase del furto, come si evincerebbe dalle immagini acquisite dalla polizia.