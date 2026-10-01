Disordini nel carcere di Pisa, protesta rientrata. Cosa sappiamo

Introduzione

Si è conclusa senza feriti e senza l’uso della forza la protesta scoppiata ieri nel carcere Don Bosco di Pisa. La situazione è tornata sotto controllo questa mattina, intorno alle 6.30, dopo una notte di tensione durante la quale alcuni detenuti hanno preso possesso degli spazi di un reparto, impedendo l’ingresso della Polizia penitenziaria. Quattro persone sono state arrestate perché ritenute responsabili di aver incitato la rivolta. Nel corso dei disordini sarebbero stati utilizzati anche smartphone detenuti illecitamente per riprendere alcune scene e pubblicare i video sui social.

