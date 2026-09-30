La protesta è scoppiata questa sera, intorno alle 19, nella Casa circondariale Don Bosco. Tra le motivazioni ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici - cimici e microcamere - negli spazi riservati ai detenui. La rivolta documentata su TikTok da alcuni reclusi

Una protesta è scoppiata questa sera, intorno alle 19, nella Casa circondariale Don Bosco di Pisa, nel secondo reparto giudiziario. Tra le motivazioni della rivolta ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici - cimici e microcamere per intercettare le conversazioni tra i detenuti - nelle celle.

L'origine della rivolta

Le informazioni sono ancora molto frammentate, ma, con una diretta su TikTok - trasmessa da un telefono cellulare nella disponibilità dei detenuti, nonostante i divieti - i diretti interessati hanno raccontato che ieri la direzione del carcere li ha fatti uscire dalle loro celle per un paio d'ore con la scusa "di eseguire una prova di evacuazione". Oggi la scoperta: c'erano microspie e altri dispositivi elettronici all'interno degli spazi riservati ai detenuti. Durante la rivolta ci sarebbero stati anche scontri tra alcuni detenuti e i poliziotti penitenziari, tanto che all'interno della casa circondariale sono arrivate alcune ambulanze per prestare soccorso.