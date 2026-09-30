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Roma, uomo trovato morto in un parco con ferite da taglio: indagini in corso

Cronaca

Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

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Il corpo senza vita di un uomo, probabilmente uno straniero, è stato trovato stamattina intorno alle 7.30 nel parco Montagna, in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sul cadavere erano presenti ferite da taglio. 

Indagini in corso

A dare l'allarme al Nue 112 è stato un cittadino che passeggiava con il cane. Sul posto è intervenuto personale dell'Ares 118 che ha solo potuto constatare il decesso. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza e della Compagnia Montesacro che indagano.

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