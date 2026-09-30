Molestie e caos sul treno Seregno-Saronno, denunciati 3 ragazzi

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Molestie e caos sul treno Seregno-Saronno, corsa soppressa: denunciati 3 ragazzi

Cronaca

Durante gli accertamenti è emerso che uno dei tre era privo di un regolare titolo di soggiorno in Italia. Nei suoi confronti è stata quindi presentata un’ulteriore denuncia a piede libero per una violazione della normativa sull’immigrazione. Al giovane è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta

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La segnalazione era partita dalla capotreno di un convoglio Trenord in servizio sulla tratta Seregno-Saronno. Tre giovani di 24, 21 e 19 anni, tutti residenti in Brianza e di origine egiziana, avrebbero assunto comportamenti molesti e atteggiamenti prevaricatori all’interno delle carrozze creando una situazione di difficoltà per gli altri passeggeri e per il personale ferroviario. Alla stazione di Seregno, dove il treno è stato costretto a fermarsi (per poi essere definitivamente soppresso), sono arrivati i Carabinieri supportati dai militari della Stazione di Verano Brianza. I tre sono stati identificati e accompagnati negli uffici della Compagnia per gli accertamenti.

Gli accertamenti

La situazione a bordo, secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, aveva raggiunto un livello tale da non consentire la prosecuzione della corsa in condizioni di regolare sicurezza. Per i tre giovani è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza con l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio. Durante gli accertamenti è emerso inoltre che il 24enne era privo di un regolare titolo di soggiorno in Italia. Nei suoi confronti è stata quindi presentata un’ulteriore denuncia a piede libero per una violazione della normativa sull’immigrazione. Al giovane è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

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