Molestie e caos sul treno Seregno-Saronno, denunciati 3 ragazzi

Durante gli accertamenti è emerso che uno dei tre era privo di un regolare titolo di soggiorno in Italia. Nei suoi confronti è stata quindi presentata un’ulteriore denuncia a piede libero per una violazione della normativa sull’immigrazione. Al giovane è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta

La segnalazione era partita dalla capotreno di un convoglio Trenord in servizio sulla tratta Seregno-Saronno. Tre giovani di 24, 21 e 19 anni, tutti residenti in Brianza e di origine egiziana, avrebbero assunto comportamenti molesti e atteggiamenti prevaricatori all’interno delle carrozze creando una situazione di difficoltà per gli altri passeggeri e per il personale ferroviario. Alla stazione di Seregno, dove il treno è stato costretto a fermarsi (per poi essere definitivamente soppresso), sono arrivati i Carabinieri supportati dai militari della Stazione di Verano Brianza. I tre sono stati identificati e accompagnati negli uffici della Compagnia per gli accertamenti.