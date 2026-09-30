Incidente in Slovenia, morto il titolare del ristorante Allo Chalet

Lo schianto è avvenuto a Doblar in Slovenia. Secondo le prime ricostruzioni della polizia slovena, Carlon stava percorrendo la strada tra Canale e Tolmino, in direzione di Nova Gorica, quando avrebbe tamponato l'amico motociclista che lo precedeva, sarebbe caduto nella corsia opposta e poi investito da un altro centauro

Carlo Carlon, titolare 65enne del ristorante Allo Chalet è morto in un incidente in moto. Lo schianto è avvenuto a Doblar in Slovenia, dove il proprietario del locale di Dardago, in provincia di Pordenone, si era recato insieme ad alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni della polizia slovena, Carlon stava percorrendo la strada tra Canale e Tolmino, in direzione di Nova Gorica, quando avrebbe tamponato l'amico motociclista che lo precedeva, fermo al semaforo. Il 65enne sarebbe caduto finendo nella corsia opposta, dove è stato poi investito da un altro motociclista.