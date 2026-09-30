Ferrara, aggressione col coltello a 15enne nei bagni liceo: un arresto

Un giovane maggiorenne è stato arrestato dai carabinieri di Ferrara perché ritenuto il presunto responsabile di un' aggressione avvenuta questa mattina nel bagno del liceo Ariosto. Secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di colpire con un coltello di grandi dimensioni uno studente di 15 anni, che si è ferito mentre reagiva riuscendo però a mettere in fuga l’aggressore. Il ragazzo, che ha riportato lievi lesioni, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti ed è stato subito dimesso.

L’arresto e le indagini



Nel primo pomeriggio i carabinieri hanno identificato e arrestato il giovane, disoccupato, con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Dopo essere stato interrogato dal pm, l’indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria, in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina i carabinieri intervenuti a scuola avevano recuperato e sequestrato l’arma utilizzata nell’aggressione e raccolto le prime testimonianze. Sono quindi scattate le ricerche sul territorio e, anche grazie alla collaborazione dei familiari dell’indagato, i militari della Compagnia di Ferrara hanno individuato e perquisito un ragazzo maggiorenne della provincia. Il giovane è stato trovato in possesso del fodero dell’arma da taglio, ritenuto compatibile con il coltello sequestrato a scuola, e degli indumenti indossati al momento dell’aggressione. Il giovane è stato quindi tratto in arresto in quasi flagranza di reato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ferrara, proseguono per chiarire i contorni e i motivi della vicenda. Al momento gli investigatori hanno escluso qualsiasi rapporto di conoscenza tra la vittima e l’indagato.