Ferrara, aggressione col coltello a 15enne nei bagni liceo: un arresto

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ferrara, aggressione col coltello a un 15enne nei bagni della scuola: un arresto

Cronaca
©Ansa

L’aggressione è avvenuta questa mattina al liceo Ariosto, dove un giovane avrebbe tentato di colpire con un coltello uno studente di 15 anni. La vittima ha riportato lievi ferite. Il presunto aggressore, maggiorenne, è stato arrestato dai carabinieri

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un giovane maggiorenne è stato arrestato dai carabinieri di Ferrara perché ritenuto il presunto responsabile di un'aggressione avvenuta questa mattina nel bagno del liceo Ariosto. Secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di colpire con un coltello di grandi dimensioni uno studente di 15 anni, che si è ferito mentre reagiva riuscendo però a mettere in fuga l’aggressore. Il ragazzo, che ha riportato lievi lesioni, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti ed è stato subito dimesso.

Le forze dell'ordine al Liceo Ariosto di Ferrara dopo l'aggressione
Le forze dell'ordine al Liceo Ariosto di Ferrara dopo l'aggressione - ©Ansa

L’arresto e le indagini

Nel primo pomeriggio i carabinieri hanno identificato e arrestato il giovane, disoccupato, con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Dopo essere stato interrogato dal pm, l’indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria, in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina i carabinieri intervenuti a scuola avevano recuperato e sequestrato l’arma utilizzata nell’aggressione e raccolto le prime testimonianze. Sono quindi scattate le ricerche sul territorio e, anche grazie alla collaborazione dei familiari dell’indagato, i militari della Compagnia di Ferrara hanno individuato e perquisito un ragazzo maggiorenne della provincia. Il giovane è stato trovato in possesso del fodero dell’arma da taglio, ritenuto compatibile con il coltello sequestrato a scuola, e degli indumenti indossati al momento dell’aggressione. Il giovane è stato quindi tratto in arresto in quasi flagranza di reato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ferrara, proseguono per chiarire i contorni e i motivi della vicenda. Al momento gli investigatori hanno escluso qualsiasi rapporto di conoscenza tra la vittima e l’indagato.

Leggi anche

Lecce, bambino di 6 anni con un coltello di 13 cm nello zaino a scuola

Cronaca: Ultime notizie

Ferrara, aggressione col coltello a 15enne nei bagni liceo: un arresto

Cronaca

L’aggressione è avvenuta questa mattina al liceo Ariosto, dove un giovane avrebbe tentato di...

Avvelenamento da ricina a Pietracatella: sentito un testimone

Cronaca

Nel pomeriggio, la Squadra Mobile ha ascoltato per circa due ore un testimone la cui identità...

Morta moglie di chef Perbellini, Silvia Bernardocchi aveva un tumore

Cronaca

Da anni la donna combatteva contro un colangiocarcinoma, un raro tumore delle vie biliari. Di...

Delitto Garlasco, la madre di Sempio: “Mio figlio non c'entra niente”

Cronaca

Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara...

Roma, uomo trovato morto in un parco con ferite da taglio

Cronaca

Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è...

Cronaca: i più letti