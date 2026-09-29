Una donna di 61 anni è morta e altre due persone, una quarantaquattrenne e un bambino, sono rimaste ferite in un attacco con un'arma bianca avvenuto in una scuola di Staskov, nella Slovacchia nord-occidentale. Lo hanno fatto sapere i servizi di emergenza, secondo i quali i due feriti sono in condizioni critiche. La vittima sarebbe invece un'insegnante della scuola. Media locali riferiscono che l'aggressore sarebbe uno studente dell'istituto sui 14 anni. La polizia ha dichiarato in un comunicato stampa che "la situazione è ora sotto controllo".

Le reazioni

"Sono profondamente rattristato dal tragico incidente avvenuto nella scuola di Staskov", ha commentato il presidente slovacco Peter Pellegrini, che si è detto "scioccato dal fatto che questo sia l'ennesimo caso in cui uno studente aggredisce insegnanti e un compagno di classe". "Stiamo assistendo a un'ondata di aggressività e intolleranza, propagata principalmente attraverso i social media e, purtroppo, anche da alcuni politici, che sta letteralmente avvelenando la sfera pubblica e influenzando il comportamento dei nostri figli a scuola", ha aggiunto Pellegrini in una dichiarazione. Il primo ministro slovacco, Robert Fico, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima e ha affermato di stare monitorando "la situazione a seguito di questo tragico avvenimento".