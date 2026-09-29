Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta ufficiale degli Stati Uniti alle richieste del regime iraniano per la riapertura dello Stretto. Rubio: "L'economia di Teheran è nel caos e si avvia rapidamente verso la bancarotta". Scontri tra coloni e forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania
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Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta ufficiale degli Stati Uniti alle richieste di Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo riportano i media statali iraniani.I mediatori del Qatar "hanno presentato delle proposte e ne abbiamo discusso. Dovranno riproporre la questione alla controparte americana, dopodiché la risposta definitiva degli Stati Uniti ci verrà comunicata tramite il mediatore qatariano", ha affermato ieri sera Araghchi, "i qatariani sperano che ciò avvenga entro domani (oggi, ndr)". Lo Streetto di Hormuz è aperto fatta eccezione per il petrolio iraniano. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio in un'intervista a Fox, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. "L'Iran è un paese con grande potenziale", ora è "esausto" dal blocco americano, ha aggiunto. L'economia iraniana è nel "caos e si avvia rapidamente verso la bancarotta". Nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, tra circa 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane, giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato tre case palestinesi alla periferia della città.
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Teheran: 'Ci aspettiamo per oggi una risposta Usa su Hormuz'
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dai media di Stato. I mediatori qatarioti "hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte Usa, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota", ha affermato il capo della diplomazia. "I qatarioti sperano che ciò avvenga entro domani (martedì, ora locale)" ha detto Araghchi, che si trova a New York.
Rubio: 'Teheran vuole apocalisse, non può avere arma nucleare'
La leadership clericale "apocalittica" dell'Iran sta spingendo il Paese verso un "cataclisma", mentre l'amministrazione Trump intensifica la pressione economica su Teheran. Lo ha detto a Fox News il Segretario di Stato Marco statunitense Marco Rubio, spiegando che "l'Iran è governato da religiosi sciiti radicali con una visione apocalittica del futuro. Credono che la loro vocazione religiosa sia quella di innescare gli ultimi giorni del mondo e l'apocalisse. Persone del genere non potranno mai possedere un'arma nucleare, perché la useranno per ricattare il mondo e per uccidere persone. È un rischio inaccettabile".
Idf: 'Oltre 100 israeliani hanno attaccato villaggio in Cisgiordania'
Oltre 100 rivoltosi israeliani hanno partecipato a violenti disordini nel villaggio palestinese di Jalud, vicino a Nablus, e tre soldati sono rimasti leggermente feriti negli scontri. Lo hanno riferito i portavoce delle Forze di Difesa Israeliane e della polizia, aggiungendo che i rivoltosi hanno incendiato edifici, dato fuoco a veicoli, bloccato strade, bruciato pneumatici e lanciato pietre contro le forze di sicurezza. Le Idf - hanno aggiunto - hanno cercato di aiutare una famiglia palestinese a tornare nella propria casa nel villaggio, dopo essere stata costretta ad abbandonarla a causa delle molestie subite in passato dai rivoltosi.
Siria, grave incendio lungo un tratto di gasdotto a Deir ez-Zor
Un grave incendio è divampato lungo il tratto di un gasdotto a sud del capoluogo della provincia orientale siriana di Deir ez-Zor. Lo riporta la televisione pubblica siriana. Secondo l’emittente, le fiamme sono intense e visibili da notevole distanza. Al momento non si segnalano vittime. Le cause del rogo, l’entità dei danni all’infrastruttura e le possibili conseguenze sulle forniture di gas non sono ancora state accertate. Le autorità siriane non hanno ancora rilasciato commenti sull’accaduto. La provincia di Deir ez-Zor ospita importanti giacimenti di petrolio e gas e infrastrutture energetiche, una parte significativa delle quali è stata danneggiata durante la guerra, sebbene le nuove autorità islamiste ne abbiano avviato il parziale ripristino.
Rubio: "Incidente a base aerea Uk ha coinvolto attore straniero"
L'incidente alla base aerea nel Regno Unito ha coinvolto un "attore straniero".Ad affermarlo il segretario di Stato, Marco Rubio che in un'intervista sull'emittente Fox News ha dichiarato lunedì che il presunto complotto per un attentato dinamitardo nei pressi di una base aerea britannica utilizzata dagli Stati Uniti è opera di un "attore straniero".
"È un caso che vede chiaramente il coinvolgimento di un attore straniero", ha affermato Rubio ha detto nell'intervista aggiungendo che non avrebbe fornito ulteriori dettagli.
Medio Oriente: due morti in attacchi israeliani. Idf: "Colpito un terrorista"
Due diversi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno causato la morte di almeno due palestinesi e ferito diverse altre persone, secondo quanto riferito dai funzionari sanitari dell’enclave. Lo riporta il "Times of Israel".
Nel dettaglio, una donna è rimasta uccisa, mentre suo marito e altre persone sono rimaste ferite in un attacco israeliano sul tetto del loro edificio nella città di Gaza, hanno sostenuto i soccorritori. Nel secondo blitz, nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza, è rimasta vittima una donna e sono state ferite altre persone. L’esercito israeliano sostiene di aver colpito un terrorista a Nuseirat, senza fornire ulteriori dettagli. Non ha rilasciato commenti immediati in merito all’attacco segnalato nella città di Gaza.
Scontri tra coloni e forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania
Nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, tra circa 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane, giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato tre case palestinesi alla periferia della città. Lo riporta - come riferisce il The Times of Israel - l'emittente pubblica Kan. Due coloni sono stati arrestati e alcune case sono state incendiate. Le forze di difesa israeliane e la polizia di frontiera - secondo quanto sostengono i media locali - stanno cercando di mettere in sicurezza l'area affinché le famiglie palestinesi sfrattate possano tornare alle proprie case, ma incontrano ancora difficoltà. Sempre nella notte i coloni israeliani - riferiscono media palestimesi - hanno fatto irruzione nel villaggio di Qaryut, nella Cisgiordania settentrionale, aggredendo e ferendo una donna anziana. Un altro attacco di coloni si è verificato nel villaggio di al-Mughayyir: una bomba molotov è stata lanciata contro la finestra di un'abitazione mentre una famiglia dormiva all'interno. Al momento non si segnalano feriti.
Rubio: "Iran esausto da blocco Usa, verso la bancarotta"
L'Iran è un paese con grande potenziale ma ora è esausto dal blocco americano''. cosi' il segretario di Stato americano, Marco Rubio, che in un'intervista all'emittente televisiva Fox News ha aggiunto che il Paese ''è nel caos e si avvia rapidamente verso la bancarotta''.