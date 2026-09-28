Ucraina, raid di Mosca su Kiev e Kharkiv: decine di feriti. LIVE

I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice Apec, in programma il 18 e 19 novembre a Shenzhen, in Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, alla televisione pubblica russa. "Sarà una buona occasione perche' i leader si incontrino, in un modo o nell'altro, a margine del vertice", ha affermato. Peskov ha spiegato che al momento e' prevista la partecipazione di Putin al summit del Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico, dove il presidente russo ha già concordato un incontro con il leader cinese Xi Jinping. Il portavoce non ha pero' confermato l'ipotesi di un vertice a tre tra Russia, Cina e Stati Uniti. "E' difficile dire se sara' una riunione trilaterale o se si terranno incontri bilaterali", ha precisato. Resta invece aperta la decisione sulla partecipazione di Putin al G20 previsto a dicembre in Florida. "Quella decisione non e' ancora stata presa. Bisogna valutare le circostanze. In ogni caso, la Russia partecipera' attivamente ai lavori del G20", ha detto Peskov. Nei giorni scorsi il portavoce aveva ringraziato la Casa Bianca per l'invito, giudicando tuttavia "prematuro" fornire una risposta definitiva. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo un incontro a New York con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, aveva evocato un possibile colloquio tra Trump e Putin a fine anno, a margine del G20, definendolo "una nuova opportunità perché i due leader parlino".