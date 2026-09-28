Ucraina, raid di Mosca su Kiev e Kharkiv: decine di feriti. LIVE

Prosegue l’offensiva russo in territorio ucraino. Colpiti i quartieri di Kyiv e Saltiv a Kharkiv, ferite almeno 16 persone di cui otto bambini e danni a diversi edifici residenziali. Secondo i media ucraini si sarebbe trattato di un 'double tap'. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, un bambino di 8 anni e una bambina di 3 anni: stanno ricevendo assistenza medica". A Kiev tre persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata
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Prosegue l’offensiva russo in territorio ucraino. Colpiti i quartieri di Kyiv e Saltiv a Kharkiv, ferite almeno 16 persone di cui otto bambini e danni a diversi edifici residenziali. Secondo i media ucraini si sarebbe trattato di un 'double tap'. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, un bambino di 8 anni e una bambina di 3 anni: stanno ricevendo assistenza medica". A Kiev tre persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
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Cremlino, possibile incontro Putin-Trump all'Apec in Cina
I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice Apec, in programma il 18 e 19 novembre a Shenzhen, in Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, alla televisione pubblica russa. "Sarà una buona occasione perche' i leader si incontrino, in un modo o nell'altro, a margine del vertice", ha affermato. Peskov ha spiegato che al momento e' prevista la partecipazione di Putin al summit del Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico, dove il presidente russo ha già concordato un incontro con il leader cinese Xi Jinping. Il portavoce non ha pero' confermato l'ipotesi di un vertice a tre tra Russia, Cina e Stati Uniti. "E' difficile dire se sara' una riunione trilaterale o se si terranno incontri bilaterali", ha precisato. Resta invece aperta la decisione sulla partecipazione di Putin al G20 previsto a dicembre in Florida. "Quella decisione non e' ancora stata presa. Bisogna valutare le circostanze. In ogni caso, la Russia partecipera' attivamente ai lavori del G20", ha detto Peskov. Nei giorni scorsi il portavoce aveva ringraziato la Casa Bianca per l'invito, giudicando tuttavia "prematuro" fornire una risposta definitiva. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo un incontro a New York con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, aveva evocato un possibile colloquio tra Trump e Putin a fine anno, a margine del G20, definendolo "una nuova opportunità perché i due leader parlino".
Kiev, 'nella notte 165 droni russi lanciati sull'Ucraina, 112 abbattuti'
Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 165 droni d'attacco tipo Shahed, di cui 79 a reazione. Lo ha riferito il comando dell'aeronautica militare ucraina citato da Ukrainska Pravda. Secondo quanto riferito, fino alle 7 ora locale le difese aeree avevano abbattuto e neutralizzato 112 droni nemici di tipo Shahed, Gerbera e di altre tipologie. Sono stati registrati attacchi aerei russi in 14 località, nonché la caduta di frammenti in 7 località.
Attacco russo su Kharkiv, almeno 16 feriti tra cui 8 bambini
I russi hanno colpito i quartieri di Kyiv e Saltiv a Kharkiv, danneggiando diversi edifici residenziali e ferendo almeno 16 persone di cui otto bambini; due piani di un palazzo sono stati distrutti. Lo scrive Ukrinform citando il canale Telegram del capo dell'amministrazione militare di Kharkiv, Oleg Synegubov. Secondo i media ucraini si sarebbe trattato di un 'double tap'. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, un bambino di 8 anni e una bambina di 3 anni: stanno ricevendo assistenza medica".
Seul chiede le scuse di Kiev per aver diffuso notizie sui soldati nordcoreani
Sale la tensione tra Seul e Kiev sul trasferimento in Corea del Sud di due soldati nordcoreani catturati mentre combattevano per la Russia. L'ufficio presidenziale sudcoreano ha chiesto ieri all'Ucraina "spiegazioni ufficiali e scuse", accusando Kiev di aver violato un accordo per mantenere riservata l'operazione e di averne successivamente negato l'esistenza. Lo riferiscono Yonhap e Aju Press. La richiesta arriva dopo che il presidente Lee Jae Myung aveva già espresso "profondo rammarico" per la divulgazione del trasferimento, sottolineando che la vicenda avrebbe potuto avere "un enorme impatto sulla diplomazia e sulla sicurezza nazionale", oltre che sull'ambiente di sicurezza nella penisola coreana. Secondo il segretario presidenziale Seong Ghi-hong, sarebbe stata la stessa Ucraina a chiedere la riservatezza, anche per ragioni legate alla sicurezza dei due militari e delle loro famiglie in Corea del Nord. Il presidente Volodymyr Zelensky aveva annunciato il trasferimento la scorsa settimana all'Assemblea generale dell'Onu. Kiev ha contestato la ricostruzione sudcoreana, sostenendo che non vi fosse alcun accordo di riservatezza. Seul ha ora detto di valutare "ulteriori misure" sul caso. I due nordcoreani erano stati catturati nel gennaio 2025 nella regione russa di Kursk e avevano espresso il desiderio di trasferirsi in Corea del Sud.
Attacco russo su Kiev, tre feriti e danni nella capitale
A Kiev tre persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata. Lo ha annunciato su Telegram il sindaco della città, Vitaliy Klitschko, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Dall'inizio della giornata del 28 settembre, tre persone sono rimaste ferite nella capitale. Tutte e tre si trovano nel distretto di Podilskyi. Due di loro, un ragazzo e una ragazza di 15 anni, sono stati medicati sul posto. Uno, un ragazzo di 17 anni, è stato ricoverato in ospedale", ha precisato. Klitschko ha inoltre riferito che un drone ha colpito un edificio per uffici nel distretto di Shevchenko. Nel distretto di Obolonsky, le pompe di benzina sono state danneggiate a seguito dell'impatto con un drone.