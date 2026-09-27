"Le nostre condizioni sono chiare. Qualsiasi passo verso la riapertura dello Stretto di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni", ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. I Pasdaran intanto sono "pronti a colpire navi Usa anche in Oceano Indiano davanti a nuovi attacchi". Alcune fonti riportano di aver udito delle esplosioni vicino all'isola di Qeshm, nello stretto di Hormuz, nel sud dell'Iran