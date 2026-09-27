Guerra Iran, Trump respinge piano. Teheran: condizioni chiare. Esplosioni a Hormuz. LIVE
"Le nostre condizioni sono chiare. Qualsiasi passo verso la riapertura dello Stretto di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni", ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. I Pasdaran intanto sono "pronti a colpire navi Usa anche in Oceano Indiano davanti a nuovi attacchi". Alcune fonti riportano di aver udito delle esplosioni vicino all'isola di Qeshm, nello stretto di Hormuz, nel sud dell'Iran
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Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di sette giorni. Secondo il Wsj, il presidente Usa avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello Stretto di Hormuz (ribattezzato dal tycoon 'Stretto di Trump') e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano.
L'agenzia di stampa irachena Naya News Agency, affiliata all'asse iraniano, ha riportato di aver udito delle esplosioni vicino all'isola di Qeshm, nello stretto di Hormuz, nel sud dell'Iran.
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Guerra in Iran, no di Trump a una tregua di sette giorni
Religioso Iran: 'Mojtaba ferito e ricoverato, estratto da macerie ospedale'
Mojtaba Khamenei era rimasto ferito nel bombardamento americano dell'edificio della Guida Suprema Ali Khamenei, e quando si seppe del suo ferimento furono bombardati tre ospedali a Teheran, in uno dei quali si trovava prima di essere estratto dalle macerie il futuro leader dell'Iran. Lo ha raccontato all'emittente del Qatar Al-Araby il membro dell'Assemblea degli esperti iraniani Mohsen al-Haidari.