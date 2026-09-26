Guerra Ucraina Russia, Kiev ottiene Patriot. Putin gela i negoziati

Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia con il tycoon a margine dei lavori dell'Onu, durante il quale gli Usa hanno proposto un incontro trilaterale per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin: "Eravamo pronti a riprenderli, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo"
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Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia con il tycoon a margine dei lavori dell'Onu, durante il quale gli Usa hanno proposto un incontro trilaterale per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin: 'Eravamo pronti a riprenderli, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo'.
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Kiev: Mosca ha lanciato 173 droni nella notte, 134 intercettati
La Russia ha lanciato nella notte 173 droni contro l'Ucraina, in un attacco condotto da sette direzioni. Lo riferisce Rbc-Ucraina, citando un rapporto dell'Aeronautica militare ucraina. Tra i velivoli impiegati c'erano droni Shahed, oltre 50 dei quali a propulsione a reazione, Gerbera e droni-esca Parodiya. Secondo i dati diffusi alle 8 locali, la difesa aerea ucraina aveva abbattuto o neutralizzato 134 droni. Colpite in particolare le regioni di Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia. Rbc riferisce di impatti in 19 località e della caduta di frammenti in altre otto.
Kiev, droni russi su Zaporizhzhia: due donne morte
Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco russo con droni nella notte su Zaporizhzhia. Lo riferisce Rbc-Ucraina, citando i messaggi su Telegram di Ivan Fedorov, co-presidente del Consiglio di difesa della regione di Zaporizhzhia, e di Mykhailo Semikin, capo dell'amministrazione militare regionale. Secondo le autorità, un drone russo ha colpito una casa privata, provocandone la distruzione e un incendio. Sotto le macerie sono stati trovati i corpi senza vita di due donne. Un bambino di quattro anni e un uomo di 45 anni sono rimasti feriti. Un altro sito della città è stato colpito e ha preso fuoco, secondo quanto riferito da Semikin
Attacco russo con droni a Kiev e Kharkiv, incendi e feriti
Un attacco russo con droni a Kiev e Kharkiv ha provocato incendi in entrambe le città. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, che cita il canale Telegram dell'amministrazione militare della capitale e il canale del sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov. Il Servizio regionale di emergenza di Kiev ha riferito che un edificio per uffici nel distretto di Solomensky ha preso fuoco a seguito dello schianto di un drone, mentre in un'altra zona sono caduti detriti in un'area aperta. Dei detriti sono inoltre caduti in un'area aperta nel distretto di Obolonsky. Al momento non si segnalano danni o feriti. Sarebbero invece quattro le persone ferite a Kharkiv
Attacco ucraino contro una raffineria nella regione russa di Krasnodar
Un attacco con droni avrebbe preso di mira nella notte la raffineria di petrolio di Ilsky, nella regione russa di Krasnodar. Filmati e resoconti locali diffusi online mostrano un vasto incendio presso l'impianto. Lo riferisce The Kyiv Independent. Il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha confermato che i droni hanno attaccato il distretto di Seversky, dove si trova la raffineria, e ha affermato che ci sono state vittime e una persona gravemente ferita. Kondratiev ha dichiarato inoltre che i detriti dei droni hanno danneggiato anche un edificio residenziale e che sono divampati incendi in due stabilimenti del distretto.