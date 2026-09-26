Guerra Ucraina Russia, Kiev ottiene Patriot. Putin gela i negoziati

Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco russo con droni nella notte su Zaporizhzhia. Lo riferisce Rbc-Ucraina, citando i messaggi su Telegram di Ivan Fedorov, co-presidente del Consiglio di difesa della regione di Zaporizhzhia, e di Mykhailo Semikin, capo dell'amministrazione militare regionale. Secondo le autorità, un drone russo ha colpito una casa privata, provocandone la distruzione e un incendio. Sotto le macerie sono stati trovati i corpi senza vita di due donne. Un bambino di quattro anni e un uomo di 45 anni sono rimasti feriti. Un altro sito della città è stato colpito e ha preso fuoco, secondo quanto riferito da Semikin