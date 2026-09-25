Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di sette giorni per cessare le ostilità, riaprire lo Stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del Paese.

Il presidente iraniano in un'intervista a Fox News ha affermato che "sono gli Usa che devono decidere se porre fine alla guerra" perché "noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci". E ancora: "Non vogliamo continuare, è l'America a dover scegliere se porvi fine o meno". Pezeshkian ha poi specificato che la Guida Suprema Mojtaba Khamenei, assente dalla scena pubblica da mesi, gode di ottima salute, smentendo le voci secondo cui sarebbe deceduto o in stato di morte cerebrale.

All'ingresso del premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea generale dell'Onu decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta, rimasta mezza vuota tra cori pro-Palestina. Lui: "Se ce ne sono altri se ne vadano subito. Saremmo tutti morti se non avessimo attaccato l'Iran".

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