Attacco russo nella notte a Kiev, colpito edificio 25 piani. LIVE

Nella notte la Russia ha attaccato Kiev: nel quartiere di Solomensk è stato colpito all'altezza del quarto piano un edificio residenziale di 25 piani. Si conta una vittima e la circolazione dei mezzi di trasporto in quella zona della città è stata temporaneamente limitata. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1.500 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici