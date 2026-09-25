Attacco russo nella notte a Kiev, colpito edificio 25 piani. LIVE

Nella notte la Russia ha attaccato Kiev: nel quartiere di Solomensk è stato colpito all'altezza del quarto piano un edificio residenziale di 25 piani. Si conta una vittima e la circolazione dei mezzi di trasporto in quella zona della città è stata temporaneamente limitata. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1.500 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici
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Nella notte la Russia ha attaccato Kiev: nel quartiere di Solomensk è stato colpito all'altezza del quarto piano un edificio residenziale di 25 piani. Si conta una vittima e la circolazione dei mezzi di trasporto in quella zona della città è stata temporaneamente limitata. Forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1.500 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici.
Il presidente ucraino ha dichiarato all'Onu che "Putin è il paziente zero, va fermato".
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Media: "Udita esplosione nel centro di Kiev"
Un'esplosione è stata udita nel centro di Kiev, in Ucraina, in seguito a un attacco russo con droni. Lo ha riferito Reuters, citando un testimone.
Guerra Ucraina, Zelensky all’Onu: “Putin deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano”
Nel suo discorso a New York all’Assemblea generale dell’Onu, il presidente ucraino ha lanciato un appello per fermare il leader russo: “Non può vivere senza guerra, bisogna negargli lo spazio per agire e per diffondere ulteriormente questo male”. Poi ha aggiunto: "Non abbiamo scelto il conflitto, ma abbiamo scelto di non perdere la libertà".
Zelensky all’Onu: “Putin deve essere fermato, sanzioni ci rafforzano”Vai al contenuto
Attacco russo nella notte a Kiev, colpito un edificio di 25 piani
Nella notte la Russia ha attaccato Kiev: nel quartiere di Solomensk è stato colpito all'altezza del quarto piano un edificio residenziale di 25 piani. Si conta una vittima e la circolazione dei mezzi di trasporto in quella zona della città è stata temporaneamente limitata. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc che cita il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Nello stesso quartiere, in seguito alla caduta di un drone, si è verificato un incendio in un'area aperta vicino a un edificio non residenziale. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe un ferito.
Colpita raffineria russa a 1.500 km dal confine con l'Ucraina
Nella notte le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1.500 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Lo riferisce Kyiv Independent citando canali Telegram. Una raffineria di petrolio a Perm è stata data alle fiamme dopo essere stata presa di mira, secondo quanto riferito da testimoni oculari, come riporta il canale Telegram Exilenova Plus. Nel frattempo, lo stabilimento elettronico Iskra, che produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio, è stato colpito nella città di Ulyanovsk, secondo quanto riportato dal canale.