Papa Leone XIV oggi a Parigi e Lourdes, il programma della visita

La visita di Papa Leone XIV in Francia, dopo la prima giornata a Parigi, prosegue con altri impegni nella capitale e il trasferimento, nel pomeriggio, a Lourdes. Ieri il Pontefice, dopo essere arrivato all'aeroporto di Orly, si è spostato all'Eliseo insieme al presidente francese Emmanuel Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del Paese. Nel pomeriggio poi ci sono state la visita all'Unesco e la celebrazione dei vespri nella Cattedrale di Notre-Dame, con Leone che è stato il primo Pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Infine il Papa ha chiuso la giornata allo Stade de France, a Saint-Denis, con la veglia di preghiera con 80mila giovani.

Il primo impegno di giornata del Pontefice è la visita alle 9 al Centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakhita, seguita da un incontro con i membri dell’Assemblea sinodale provinciale, i catecumeni e i neofiti all’Istituto cattolico di Parigi. Alle 15 sarà il momento della messa in “Place de la Concorde”, poi intorno alle 17.45 la partenza dall’Aeroporto internazionale di Parigi/Orly verso Lourdes, dove il Papa atterrerà alle 19 circa. Alle 19.40, infine, è in programma la preghiera alla grotta delle apparizioni di Massabielle presso il Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

Circa 600.000 iscritti alla messa in Place de la Concorde

Nei giorni scorsi l'arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, ha fatto sapere che sono quasi 600mila le persone che si sono iscritte alla messa che Papa Leone XIV celebra in Place de la Concorde, tra le piazze più importanti di Parigi e tra i luoghi più emblematici di Francia, con vista sull'avenue des Champs-Elysées. Di fronte di questo livello di affluenza, ha spiegato Ulrich, "la diocesi di Parigi organizza una zona di compensazione in Place de l'Etoile (ufficialmente Place Charles-de-Gaulle, ndr) e sull'Avenue de la Grande Armée". Una zona ampliata rispetto a quanto previsto inizialmente solo tra Place de la Concorde e gli Champs-Elysées.

Anche Sarkozy parteciperà alla messa del Papa sugli Champs-Elysées

Anche l'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha fatto sapere che parteciperà alla messa celebrata da Papa Leone XIV tra Place de la Concorde e l'avenue des Champs-Elysées. "Sono cristiano per nascita", ma anche "cristiano per cultura" e "cristiano per fede", ha dichiarato l'ex presidente intervistato da CNews. "Sono tre motivi - ha spiegato - per essere presente alla messa del Papa". Alla domanda su cosa avrebbe fatto se fosse stato ancora presidente, Sarkozy ha risposto che avrebbe partecipato senza indugi. Quanto alla scelta dell'attuale presidente, Emmanuel Macron, di non andare, Sarkozy, non critica una decisione ritenuta ''molto personale", ma contesta, più in generale, l'idea che la laicità imponga a un presidente di astenersi. "C'è chi dice 'in nome della laicità non bisogna andarci': non ha alcun senso. La laicità non è un divieto. La laicità è un diritto. Il diritto di credere o di non credere".