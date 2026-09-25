"Si tratta del migliore strumento che l'umanità ha per gestire la propria diversità e interdipendenza, soprattutto in un mondo globale e multipolare come quello attuale", ha ribadito davanti all'Assemblea

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha difeso il multilateralismo e l'ordine internazionale basato sulle regole nel suo intervento davanti all'Assemblea generale dell'Onu a New York. "Salgo su questra tribuna con un solo obiettivo: difendere ciò che molti stanno cercando di distruggere. Vengo a rivendicare i principi e le ambizioni che ispirarono la creazione di questa organizzazione 81 anni fa", ha affermato. E ha sostenuto che "il multilateralismo è il migliore strumento che l'umanità ha per gestire la propria diversità e interdipendenza, soprattutto in un mondo globale e multipolare come quello attuale". A suo giudizio, principi come "la pace, la sostenibilità e le pari opportunità" che otto anni fa - durante il suo primo intervento all'Onu - apparivano condivisi, "oggi vengono attaccati da attori politici e governi che vogliono riportarci a un passato grigio". "Non è necessario indicarli. Tutti sappiamo chi sono e quale è il loro mudus operandi", ha aggiunto.

I punti del discorso di Sanchez

Il premier ha anche chiesto una riforma del Consiglio di sicurezza, con l'abolizione del diritto di veto dei membri permanenti: "Nessun Paese può essere al tempo stesso giudice e parte in causa, per quanto potente sia". "È arrivato il momento che una donna dell'America Latina occupi la segreteria generale", ha detto: "Come può un'organizzazione che sostiene di parlare a nome dell'umanità intera non avere mai avuto una donna alla guida? Come possiamo pretendere di rappresentare tutti i continenti se, negli ultimi tre decenni, non abbiamo permesso al terzo continente più popoloso di occupare questa funzione?", le sue parole. Sul piano internazionale, ha difeso la posizione della Spagna in opposizione alle guerre e in difesa del diritto internazionale, con le sanzioni alla Russia per l'invasione in Ucraina o l'embargo di armi a Israele per il genocidio di Gaza, ricordando che Madrid "ha aumentato del 60% il suo contributo al sistema multilaterale".

La questione dei migranti

Sanchez ha affronatato anche il tema dell'immigrazione, dopo l'ingresso massiccio di

migranti provenienti dal Marocco alla fine di luglio: "In momenti come questi, la

tentazione è scegliere la scorciatoia; cedere alla paura, trasformare il migrante in nemico e violare la legalità, ma la Spagna non lo farà, e nemmeno Ceuta", ha assicurato.

Il commento su Trump

In un'intervista con il conduttore statunitense e volto storico della satira progressista Jon Stewart per il podcast 'The Weekly Show with Jon Stewart', il premier spagnolo ha commentato il discorso pronunciato da Donald Trump all'Assemblea generale dell'Onu.

"Credo che sia stato un discorso molto ideologico, non sostenuto da fatti e dai dati" ha detto Sanchez, citando in particolare le posizioni del presidente Usa sul cambiamento climatico, sulla guerra in Iran e sulla situazione in Medio oriente, osservando che "le sue posizioni politiche non sono, diciamo, ampiamente sostenute da molti Paesi nel mondo", ha affermato.