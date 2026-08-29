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Papa Leone XIV, per la prima volta pontefice guida processione sul lago di Albano. FOTO

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Prevost ha festeggiato a Castel Gandolfo la Madonna del Lago, nella chiesa consacrata da Paolo VI. Ed è stato il primo papa a percorrere in barca il tratto della processione sull'acqua. Presenti una decina di altre imbarcazioni

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