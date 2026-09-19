"Le operazioni di volo sono riprese", è stato annunciato dopo la temporanea sospensione. Lo stop, è stato chiarito, è stata "una misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi delle compagnie aeree, del personale aeroportuale e degli aeromobili"
Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato interrotto nella notte tra venerdì e sabato, per poi riprendere poco dopo, a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Lo ha confermato la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24 che ha citato un avviso aeroportuale.
La ripresa delle operazioni
"Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese", ha annunciato in seguito lo scalo sul proprio sito e dopo la temporanea sospensione. Lo stop, è stato chiarito, è stata "una misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi delle compagnie aeree, del personale aeroportuale e degli aeromobili", è stato poi spiegato in un comunicato dell'aeroporto che non specificava però la provenienza dei droni. Lo scalo ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione e ha segnalato anche la possibilità di ritardi e disagi al traffico aereo.
©Ansa
Guerra in Ucraina, quante munizioni sono rimaste a Kiev? I dati
Con la recrudescenza degli attacchi russi e l'utilizzo del missile Oreshnik, la lettera dal tono 'amichevole' inviata dal presidente ucraino Zelensky all'omologo americano Trump pone nuovi interrogativi sulle scorte di armamenti a disposizione di Kiev. Mentre vacilla l'approvvigionamento di munizioni organizzato dalla Repubblica Ceca, l'Ucraina fabbrica armi sempre più in autonomia e diversifica la produzione. Di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 27 maggio