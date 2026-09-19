"Le operazioni di volo sono riprese", è stato annunciato dopo la temporanea sospensione. Lo stop, è stato chiarito, è stata "una misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi delle compagnie aeree, del personale aeroportuale e degli aeromobili"

Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato interrotto nella notte tra venerdì e sabato, per poi riprendere poco dopo, a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Lo ha confermato la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24 che ha citato un avviso aeroportuale.

La ripresa delle operazioni

"Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese", ha annunciato in seguito lo scalo sul proprio sito e dopo la temporanea sospensione. Lo stop, è stato chiarito, è stata "una misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi delle compagnie aeree, del personale aeroportuale e degli aeromobili", è stato poi spiegato in un comunicato dell'aeroporto che non specificava però la provenienza dei droni. Lo scalo ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione e ha segnalato anche la possibilità di ritardi e disagi al traffico aereo.