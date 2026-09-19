Guerra Ucraina Russia, Trump firma legge per sanzioni a Mosca. LIVE

Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e alti funzionari. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea "cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia". Ancora tensione nei cieli del Baltico
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Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. "Ringrazio il Presidente Trump per aver firmato questa legge", ha commentato Zelensky. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea "cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia" e l'Ovest "usa gli ucraini come carne da cannone". Non solo: "Gli elettori in Europa hanno chiarito che non vogliono guerra con la Russia". Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter F-2000 italiani decollati in modalità scramble nell'ambito della missione Nato di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
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Guerra Ucraina-Russia, cos'è l'Operazione Vivaldi lanciata da Kiev
Operazione Vivaldi è il nome in codice scelto dall'esercito ucraino per la controffensiva avviata nel nord della regione di Donetsk, nell'area di Lyman. Un'operazione mantenuta a lungo sotto stretto riserbo e resa pubblica da Kiev soltanto negli ultimi giorni, dopo mesi di attività sul terreno.
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Oltre 1.500.000 perdite russe da febbraio 2022
Le perdite totali di combattenti dell'esercito russo dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina, dal 24 febbraio 2022 al 19 settembre 2026, ammontano a circa 1.516.430 unità di personale, inclusi 1.520 nelle ultime 24 ore. Lo dichiara lo Stato Maggiore delle forze armate dell'Ucraina via social, come riportato da Ukrinform. Stando al bilancio pubblicato dall'esercito ucraino, finora la Russia ha anche perso 12.352 carri armati, 25.357 veicoli corazzati da combattimento, 50.011 sistemi di artiglieria, 2.143 lanciarazzi multipli, 1.657 sistemi di difesa aerea, 442 aerei, 356 elicotteri, 2.672 sistemi robotici terrestri, 524.132 Uav tattico-operativi, 5.111 missili da crociera, 35 navi e imbarcazioni, 2 sottomarini, 150.922 veicoli e autocisterne di carburante e 4.703 pezzi di equipaggiamento speciale.
Trump: "Russia attacca suoi alleati da 5 anni"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la Russia sta "attaccando gli alleati ucraini da circa cinque anni", nell'ambito di un aumento delle preoccupazioni sul continente europeo riguardo a un'escalation della guerra ibrida portata avanti dal Cremlino. "Penso che tutti siano d'accordo", ha aggiunto, rispondendo a una domanda di un giornalista durante uno scambio con la stampa alla Casa Bianca. Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia. A inizio settembre aveva minimizzato il rischio di un attacco russo alla Nato, dopo che la Germania aveva accusato Mosca per un tentato attacco di droni all'aeroporto di Lipsia. "Gli parlo. Lo conosco molto bene", aveva detto riguardo al presidente russo Vladimir Putin, che secondo lui "non sta cercando di attaccare il territorio della Nato".
Putin: "Minacce per Mosca aumentano con allargamento Nato"
Il numero di minacce esterne alla Russia continua a crescere con l'allargamento della Nato. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una riunione della Commissione militare-industriale. "Come sappiamo, queste minacce esterne non stanno diminuendo. La Nato sta crescendo, espandendosi e sta già entrando in altre regioni del mondo. Alcuni leader europei dichiarano apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia", ha affermato il leader del Cremlino citato dalla Tass.
Zelensky: "Due morti in un raid russo su un palazzo a Sumy"
"Tutti i servizi di emergenza sono attualmente al lavoro sul luogo del raid russo, assolutamente disumano, contro un condominio residenziale a Sumy. Una bomba aerea ha colpito direttamente l'edificio tra il terzo e il quarto piano. Quattro persone, tra cui un bambino, sono già state estratte vive dalle macerie. Al momento sappiamo che, purtroppo, due persone hanno perso la vita". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie; i soccorritori stanno facendo tutto il possibile per liberarle e spegnere gli incendi. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguiranno finché sarà necessario. Questa sera è stata colpita anche una clinica a Pavlohrad, oltre a infrastrutture logistiche nella regione di Kiev", ha aggiunto. "È esattamente ciò di cui l'Ucraina parla ogni giorno: la necessità di fermare attacchi così brutali contro la vita umana. Proprio ora, gli Stati Uniti hanno l'opportunità di inviare all'aggressore il segnale giusto: che ci sarà una pressione legittima e che la guerra deve finire. Ci aspettiamo che il disegno di legge del senatore Lindsey Graham diventi finalmente legge e che la pressione che ne deriverà contribuisca a costringere la Russia a scegliere la pace", ha sottolineato.
Zelensky: "Grato a Trump per le nuove sanzioni alla Russia, ora attuarle rapidamente"
"Quando Lindsey Graham si trovava qui in Ucraina, sottolineava sempre quanto fosse importante non allentare la pressione sulla Russia, rafforzare le sanzioni e cercare una via verso la pace. In particolare, nei confronti di quelle capitali che scelgono di acquistare petrolio russo, fornire servizi finanziari alla Russia e consentire alle aziende russe legate a Putin e alla guerra di intrattenere normali relazioni commerciali in altri Paesi. Il senatore Graham non ha mai dubitato, nemmeno per un istante, che l'America avesse la forza necessaria per opporsi ai dittatori e ottenere risultati, agendo NEL MODO GIUSTO. Ringrazio il Presidente Trump per aver firmato questa legge di fondamentale importanza". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che Donald Trump ha promulgato la legge che impone nuove sanzioni americane alla Russia. "Ringrazio tutti i senatori e i membri della Camera dei Rappresentanti che l'hanno sostenuta. Il modo migliore per onorare la memoria di Lindsey sarà attuare pienamente e rapidamente le disposizioni di questa legge. E la ricompensa migliore per tutti coloro che ci aiutano a esercitare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra sarà la pace. La pace, e la fine di tutti i problemi e le sfide che questa guerra ha portato con sé. La pace nasce dalla forza. La serenità nasce dalla sicurezza. E la migliore garanzia di sicurezza è la determinazione. Ringrazio tutti coloro che difendono con determinazione la vita! Ringrazio tutti coloro che sono al fianco dell'Ucraina! America, grazie!", ha concluso.