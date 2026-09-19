Guerra Ucraina Russia, Trump firma legge per sanzioni a Mosca. LIVE

"Quando Lindsey Graham si trovava qui in Ucraina, sottolineava sempre quanto fosse importante non allentare la pressione sulla Russia, rafforzare le sanzioni e cercare una via verso la pace. In particolare, nei confronti di quelle capitali che scelgono di acquistare petrolio russo, fornire servizi finanziari alla Russia e consentire alle aziende russe legate a Putin e alla guerra di intrattenere normali relazioni commerciali in altri Paesi. Il senatore Graham non ha mai dubitato, nemmeno per un istante, che l'America avesse la forza necessaria per opporsi ai dittatori e ottenere risultati, agendo NEL MODO GIUSTO. Ringrazio il Presidente Trump per aver firmato questa legge di fondamentale importanza". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che Donald Trump ha promulgato la legge che impone nuove sanzioni americane alla Russia. "Ringrazio tutti i senatori e i membri della Camera dei Rappresentanti che l'hanno sostenuta. Il modo migliore per onorare la memoria di Lindsey sarà attuare pienamente e rapidamente le disposizioni di questa legge. E la ricompensa migliore per tutti coloro che ci aiutano a esercitare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra sarà la pace. La pace, e la fine di tutti i problemi e le sfide che questa guerra ha portato con sé. La pace nasce dalla forza. La serenità nasce dalla sicurezza. E la migliore garanzia di sicurezza è la determinazione. Ringrazio tutti coloro che difendono con determinazione la vita! Ringrazio tutti coloro che sono al fianco dell'Ucraina! America, grazie!", ha concluso.