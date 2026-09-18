"Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo con Danimarca e Groenlandia, che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza in Groenlandia che risponde pienamente a tutte le nostre numerose preoccupazioni", ha scritto Trump su Truth

Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia , che conferisce agli Stati Uniti "il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza" nell'isola.

"Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo con Danimarca e Groenlandia, che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza in Groenlandia che risponde pienamente a tutte le nostre numerose preoccupazioni", ha scritto Trump su Truth. "Non ci saranno costi per gli Stati Uniti! Su mia direttiva, abbiamo collaborato con i rappresentanti di Danimarca e Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti abbiano per sempre la piena facoltà di agire in Groenlandia come necessario per tutelare e difendere la sicurezza della Groenlandia stessa e degli Stati Uniti", ha aggiunto il presidente.

Dopo aver annunciato l'accordo con Danimarca e Groenlandia per il controllo della sicurezza dell'isola, Donald Trump ha dichiarato che avvierà "immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata". "Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione", ha aggiunto il presidente americano.

Il post su Truth

"Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d'America hanno stipulato un accordo con il Regno di Danimarca e la Groenlandia, che garantisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre necessita' in Groenlandia, affrontando in modo completo TUTTE le nostre numerose preoccupazioni", si legge nel post, "questo accordo NON comporterà ALCUN COSTO per gli Stati Uniti! Su mia indicazione, abbiamo collaborato con i rappresentanti di Danimarca e Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti avranno PER SEMPRE la piena capacità di fare ciò che è necessario in Groenlandia per garantire e difendere la sicurezza della Groenlandia e degli Stati Uniti d'America". "Inoltre, d'ora in poi, nessun avversario degli Stati Uniti potrà MAI avere una base in Groenlandia, una presenza militare in Groenlandia o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza la nostra espressa autorizzazione scritta", ha proseguito Trump, "auesto è un accordo a 'durata infinita', non ha scadenza!

Siamo molto onorati e orgogliosi di quanto appena concluso e tutto ciò che è stato concordato oggi sarà custodito gelosamente dal popolo americano. Avvieremo immediatamente il processo di sviluppo di una consistente presenza militare in una parte appropriata della Groenlandia - ce ne sono tante. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per il suo sviluppo e la sua costruzione".

"Questa soluzione è un grande vantaggio per gli Stati Uniti d'America, la Danimarca, la Groenlandia e tutti i nostri alleati", ha concluso Trump, "non vediamo l'ora di lavorare con le meravigliose popolazioni di Danimarca e Groenlandia per un futuro magnifico, in relazione a questo vasto e strategico territorio. Lo proteggeremo con la massima cura! Questo è un sogno che si avvera per gli Stati Uniti d'America, un sogno di grande importanza, storico e speciale".