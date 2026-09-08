Nella cartina postata dal presidente sul suo social Truth, la scritta "United States of America" campeggia al centro del continente, mentre i colori della bandiera americana si estendono ben oltre gli attuali confini degli Stati Uniti, ricoprendo Canada, Groenlandia, Islanda, Messico, America Centrale e numerose isole dei Caraibi
Una mappa dell'America del Nord quasi interamente avvolta nella bandiera a stelle e strisce, dal Canada alla Groenlandia, all'Islanda fino al Messico e ai Caraibi. E' l'immagine pubblicata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo profilo Truth Social, nel mezzo di una nuova raffica di post e immagini provocatorie. Nella cartina, la scritta "United States of America" campeggia al centro del continente, mentre i colori della bandiera americana si estendono ben oltre gli attuali confini degli Stati Uniti, ricoprendo Canada, Groenlandia, Islanda, Messico, America Centrale e numerose isole dei Caraibi.
La reazione dell'Islanda
Il ministero degli Esteri islandese ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump ha pubblicato una mappa nella quale l'Islanda appare come parte degli Stati Uniti. "La ministra degli Esteri, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, ha convocato ieri l'ambasciatore degli Stati Uniti per trasmettere un messaggio chiaro: l'immagine era del tutto inappropriata", ha riferito il ministero degli Esteri islandese. Trump aveva pubblicato ieri sui social un'immagine con una mappa del Nord America nella quale diversi Paesi, tra cui Canada e Messico, oltre alla Groenlandia e all'Islanda, apparivano ricoperti dai colori della bandiera statunitense.
Anche la Ue replica alla provocazione
"Le uniche discussioni ufficiali di cui siamo a conoscenza in merito alle mappe riguardano la recente risoluzione delle Nazioni Unite, votata credo proprio la scorsa settimana, su come rappresentare il pianeta Terra". Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, nel briefing quotidiano con la stampa,
rispondendo a una domanda sulla mappa postata sul social Truth dal presidente Usa, Donald Trump, in cui Groenlandia e Islanda sono raffigurate sotto la bandiera americana.
Leggi anche
Trump su Truth: “Cambiare New Mexico con New America"
Mondiali 2026, alla premiazione Trump ruba la scena alla Spagna. FOTO
Donald Trump e il presidente della Fifa Gianni Infantino hanno consegnato la Coppa del Mondo al capitano della Spagna Rodri, vincitrice del secondo titolo della sua storia. Dopo la premiazione, il presidente degli Stati Uniti è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall’inquadratura. Ecco le immagini della cerimonia.