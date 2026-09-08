Una mappa dell'America del Nord quasi interamente avvolta nella bandiera a stelle e strisce, dal Canada alla Groenlandia, all'Islanda fino al Messico e ai Caraibi. E' l'immagine pubblicata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo profilo Truth Social, nel mezzo di una nuova raffica di post e immagini provocatorie. Nella cartina, la scritta "United States of America" campeggia al centro del continente, mentre i colori della bandiera americana si estendono ben oltre gli attuali confini degli Stati Uniti, ricoprendo Canada, Groenlandia, Islanda, Messico, America Centrale e numerose isole dei Caraibi.

La reazione dell'Islanda

Il ministero degli Esteri islandese ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump ha pubblicato una mappa nella quale l'Islanda appare come parte degli Stati Uniti. "La ministra degli Esteri, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, ha convocato ieri l'ambasciatore degli Stati Uniti per trasmettere un messaggio chiaro: l'immagine era del tutto inappropriata", ha riferito il ministero degli Esteri islandese. Trump aveva pubblicato ieri sui social un'immagine con una mappa del Nord America nella quale diversi Paesi, tra cui Canada e Messico, oltre alla Groenlandia e all'Islanda, apparivano ricoperti dai colori della bandiera statunitense.