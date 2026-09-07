Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump su Truth: “Cambiare New Mexico con New America"

Mondo

“Non rientra nelle facoltà di un presidente degli Stati Uniti cambiare il nome di uno stato” commenta categorica la governatrice Michelle Lujan Grisham che ha sottolineato come “il nome non è oggetto di discussione". “Mentre il presidente cerca di distrarre gli americani dalla sua disastrosa guerra in Iran, i prezzi della benzina continuano a salire alle stelle – ha aggiunto – e mentre la Casa Bianca perde tempo a colorare le mappe, il New Mexico è impegnato a lavorare”

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Battuta di cattivo gusto o provocazione? Dopo il Golfo del Messico che diventa Golfo d’America, lo Stretto di Hormuz che diventa Stretto Trump e il lago Ontario che diventa Lago America, l’ultima “volontà” (in ordine di tempo) del presidente degli Stati Uniti sarebbe quella di cambiare il nome dello stato del New Mexico in New America. È lo stesso inquilino della Casa Bianca a pubblicare su Truth l’immagine di una mappa modificata. Post che viene ripreso anche dall'account ufficiale della Casa Bianca accompagnato dall'emoji con gli occhi spalancati, una delle più utilizzate da questa amministrazione per sottolineare l'importanza di qualcosa.

La risposta della governatrice Lujan Grisham

“Non rientra nelle facoltà di un presidente degli Stati Uniti cambiare il nome di uno stato” commenta categorica la democratica Michelle Lujan Grisham, governatrice del New Mexico, che ha sottolineato come “il nome non è oggetto di discussione". “Mentre il presidente cerca di distrarre gli americani dalla sua disastrosa guerra in Iran, i prezzi della benzina continuano a salire alle stelle – ha aggiunto – e mentre la Casa Bianca perde tempo a colorare le mappe, il New Mexico è impegnato a lavorare”.

Vedi anche

Trump cambia nome al lago Ontario in "Lago America"

Il post

Il controverso post su Truth è apparso in mezzo a una serie di messaggi piuttosto bizzarri di Trump. In uno il tycoon appare in un dipinto modificato dall'intelligenza artificiale a cavallo con George Washington. In un altro, il primo presidente degli Stati Uniti è seduto con l'attuale nello Studio Ovale. In un altro ancora c’è l'immagine di un soldato di un inesistente ramo delle forze armate chiamato US Space Force, presumibilmente destinato alla conquista e al pattugliamento dello spazio. E, non da ultimo, il post in cui la mappa dell'Iran è sovrapposta al profilo della testa di Trump come un ex libris incastonato nella mappa del Medio Oriente.

Vedi anche

Trump posta su Truth la cartina di Hormuz: "Nuovo territorio Usa"

Mondo: Ultime notizie

Germania: chi è Ulrich Siegmund, il leader di AfD che ha vinto le elezioni in Sassonia-Anhalt

Mondo

Ulrich Siegmund ha trionfato alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Nato nel 1990, il...

Andy Williams, morto a 48 anni il musicista e wrestler 'The Butcher'

Mondo

L’ex chitarrista degli Every Time I Die e wrestler professionista è deceduto a 48 anni. Si è...

Germania, Afd trionfa in elezioni in Sassonia-Anhalt. Timori in Europa

Mondo

I sondaggi lo avevano preannunciato ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una...

Idf colpisce posizioni Hamas a Gaza. Raid in Libano: 11 morti. LIVE

live Mondo

L'Idf ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza in risposta...

Guerra Ucraina, Media Kiev: "Trump parlerà con Putin e Zelensky". LIVE

live Mondo

Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un...

Mondo: I più letti