Trump su Truth: “Cambiare New Mexico con New America"

“Non rientra nelle facoltà di un presidente degli Stati Uniti cambiare il nome di uno stato” commenta categorica la governatrice Michelle Lujan Grisham che ha sottolineato come “il nome non è oggetto di discussione". “Mentre il presidente cerca di distrarre gli americani dalla sua disastrosa guerra in Iran, i prezzi della benzina continuano a salire alle stelle – ha aggiunto – e mentre la Casa Bianca perde tempo a colorare le mappe, il New Mexico è impegnato a lavorare” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Battuta di cattivo gusto o provocazione? Dopo il Golfo del Messico che diventa Golfo d’America, lo Stretto di Hormuz che diventa Stretto Trump e il lago Ontario che diventa Lago America, l’ultima “volontà” (in ordine di tempo) del presidente degli Stati Uniti sarebbe quella di cambiare il nome dello stato del New Mexico in New America. È lo stesso inquilino della Casa Bianca a pubblicare su Truth l’immagine di una mappa modificata. Post che viene ripreso anche dall'account ufficiale della Casa Bianca accompagnato dall'emoji con gli occhi spalancati, una delle più utilizzate da questa amministrazione per sottolineare l'importanza di qualcosa.

La risposta della governatrice Lujan Grisham “Non rientra nelle facoltà di un presidente degli Stati Uniti cambiare il nome di uno stato” commenta categorica la democratica Michelle Lujan Grisham, governatrice del New Mexico, che ha sottolineato come “il nome non è oggetto di discussione". “Mentre il presidente cerca di distrarre gli americani dalla sua disastrosa guerra in Iran, i prezzi della benzina continuano a salire alle stelle – ha aggiunto – e mentre la Casa Bianca perde tempo a colorare le mappe, il New Mexico è impegnato a lavorare”. Vedi anche Trump cambia nome al lago Ontario in "Lago America"

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