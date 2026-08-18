Trump posta su Truth la cartina di Hormuz: "Nuovo territorio Usa"

La risposta di Teheran: "Illusione di Trump sarà presto corretta"

Da parte sua, il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha respinto come un'illusione la definizione di "nuovo territorio statunitense" data da Trump avvertendo che Teheran avrebbe "corretto" tale affermazione. "Così come Trump ha scritto correttamente il nome dell'eterno Golfo Persico, la sua illusione sullo Stretto di Hormuz verrà presto corretta, oppure correggeremo noi le illusioni di quest'uomo illuso", ha scritto Gharibabadi su X.