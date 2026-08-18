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Trump posta su Truth la cartina di Hormuz: "Nuovo territorio Usa"

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Immediata la risposta di Teheran al post provocatorio del presidente Usa. "La sua illusione sullo Stretto di Hormuz verrà presto corretta, oppure correggeremo noi le illusioni di quest'uomo illuso", ha scritto il vice ministro degli Esteri Gharibabadi su X

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 Donald Trump ha postato su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta: 'New Us Territory, nuovo territorio statunitense" (USA-IRAN, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta: 'New Us Territory, nuovo territorio statunitense", 18 agosto 2026. TRUTH/realDonaldTrump +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
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La risposta di Teheran: "Illusione di Trump sarà presto corretta"

Da parte sua, il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha respinto come un'illusione la definizione di "nuovo territorio statunitense" data da Trump  avvertendo che Teheran avrebbe "corretto" tale affermazione. "Così come Trump ha scritto correttamente il nome dell'eterno Golfo Persico, la sua illusione sullo Stretto di Hormuz verrà presto corretta, oppure correggeremo noi le illusioni di quest'uomo illuso", ha scritto Gharibabadi su X.

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