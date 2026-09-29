Regeni, 10 anni a tre 007 egiziani. Famiglia: stop rapporti col Cairo

Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio. E hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia. La legale della famiglia Ballerini: "Il governo reclami il risarcimento" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Hanno ascoltato la sentenza senza far trapelare emozioni con Irene, la sorella di Giulio, che ad un certo punto ha preso sotto braccio il padre Claudio. La famiglia Regeni ha vissuto la lettura della sentenza della Corte d'Assise Roma che ha condannato tre 007 egiziani, assolvendone un quarto, con la solita dignità che ha caratterizzato ogni passaggio della lunga battaglia che per 10 anni i genitori del ricercatore hanno condotto "a mani nude" contro il muro di silenzio del Cairo.

La legale della famiglia: "Questa è comunque una vittoria" Per questo la decisione dei giudici resta comunque una vittoria. Nonostante non ci siano condanne per l'omicidio. "Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un Paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli Stati cosiddetti amici", l'invito lanciato dalla loro avvocata, Alessandra Ballerini, mentre assieme ai genitori e alla sorella di Giulia lasciava la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. "Questa, come direbbe Calamandrei, è la gioia e la fede del giurista ed è anche la nostra e di tutte le persone che ci hanno accompagnato e sostenuto in questo faticoso percorso di giustizia - ha aggiunto la legale -. Saremo sempre grati alla procura e agli investigatori per il loro instancabile lavoro e a Giulio, che anche oggi ha fatto cose". Vedi anche Legale famiglia Regeni: "Impianto accusatorio confermato"

In aula le magliette gialle In aula tantissima gente, molti con la maglietta gialla divenuta un simbolo di questo lunghissimo percorso giudiziario durato quasi 10 anni. "In pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria", aveva detto appena arrivata in tribunale la legale. Poi, dopo la sentenza, sono stati i genitori a ribadire il concetto. "È evidente che bisognerà leggere le motivazioni, ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. - hanno detto i familiari tramite la legale - Da oggi tutti i cittadini del mondo possono sentirsi più sicuri, da stasera tutti i regimi del mondo e i loro apparati, le loro divise, saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile così come i loro corpi". Vedi anche Processo Regeni, Schlein: "Sentenza che farà giurisprudenza"