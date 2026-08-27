Nel mezzo della guerra commerciale per i dazi con il Canada, il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine con effetto immediato per modificare la denominazione del lago. E ha aggiunto: "Ora forse dovremo cambiare il nome dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico. Forse li cambieremo tutti e due"

"Ora forse dovremo cambiare il nome dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico. Forse li cambieremo tutti e due". A parlare è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, nel bel mezzo dello scontro sui dazi con il Canada, oggi ha firmato un ordine con effetto immediato per cambiare il nome del lago Ontario in "Lago America ". Non si è fatta attendere la replica del premier canadese Mark Carney, che ha riferito di aver detto al tycoon che il lago Ontario si chiama così "oggi e lo sarà per sempre".

Trump: "Il Canada vuole essere trattato come uno Stato ma non lo è"

Non è una novità il fatto che Trump vorrebbe fare del Canada il 51esimo Stato americano, e le trattative commerciali naufragate nei giorni scorsi hanno riportato il tycoon al periodo in cui pubblicava su Truth immagini in cui il Paese vicino appariva parte degli Stati Uniti, e lui definiva prima Justin Trudeau e poi Mark Carney "governatori", declassandoli dal ruolo di premier. "Il Canada ci frega da tempo, vuole essere trattato come uno Stato ma non lo è, e questo deve finire", ha tuonato Trump dallo Studio Ovale.

Carney: "Il nome del lago Ontario è precedente alla Dichiarazione d'Indipendenza Usa"

Il nome lago Ontario "deriva dal termine Wendat 'Ontari'io' che, com'è giusto che sia, significa 'il lago è bello, il lago è grande'", ha scritto Carney in un post su X. "È un nome che risale a oltre 400 anni fa, precedente sia alla Confederazione canadese sia alla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America", ha aggiunto. "Sappiamo che l'America sta cambiando: le sue relazioni commerciali, la politica estera, i monumenti nazionali, gli idronimi. Anche i canadesi sanno che dare un nome alla realtà significa chiamarlo lago Ontario: allora, oggi e sempre", ha concluso Carney.