Nel mezzo della guerra commerciale per i dazi con il Canada, il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine con effetto immediato per modificare la denominazione del lago. E ha aggiunto: "Ora forse dovremo cambiare il nome dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico. Forse li cambieremo tutti e due"
"Ora forse dovremo cambiare il nome dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico. Forse li cambieremo tutti e due". A parlare è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, nel bel mezzo dello scontro sui dazi con il Canada, oggi ha firmato un ordine con effetto immediato per cambiare il nome del lago Ontario in "Lago America". Non si è fatta attendere la replica del premier canadese Mark Carney, che ha riferito di aver detto al tycoon che il lago Ontario si chiama così "oggi e lo sarà per sempre".
Trump: "Il Canada vuole essere trattato come uno Stato ma non lo è"
Non è una novità il fatto che Trump vorrebbe fare del Canada il 51esimo Stato americano, e le trattative commerciali naufragate nei giorni scorsi hanno riportato il tycoon al periodo in cui pubblicava su Truth immagini in cui il Paese vicino appariva parte degli Stati Uniti, e lui definiva prima Justin Trudeau e poi Mark Carney "governatori", declassandoli dal ruolo di premier. "Il Canada ci frega da tempo, vuole essere trattato come uno Stato ma non lo è, e questo deve finire", ha tuonato Trump dallo Studio Ovale.
Carney: "Il nome del lago Ontario è precedente alla Dichiarazione d'Indipendenza Usa"
Il nome lago Ontario "deriva dal termine Wendat 'Ontari'io' che, com'è giusto che sia, significa 'il lago è bello, il lago è grande'", ha scritto Carney in un post su X. "È un nome che risale a oltre 400 anni fa, precedente sia alla Confederazione canadese sia alla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America", ha aggiunto. "Sappiamo che l'America sta cambiando: le sue relazioni commerciali, la politica estera, i monumenti nazionali, gli idronimi. Anche i canadesi sanno che dare un nome alla realtà significa chiamarlo lago Ontario: allora, oggi e sempre", ha concluso Carney.
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Greer: "Non incasseremo passivamente altre ritorsioni dal Canada"
Una battaglia commerciale, quella dei dazi, che non accenna a spegnersi. Il rappresentante Usa per il Commercio, Jamieson Greer, oggi ha detto che "se ci saranno ulteriori ritorsioni da parte canadese, noi, ovviamente, non staremo a guardare subendo passivamente. La nostra posizione è: non ricorrete a ritorsioni". Intervistato al programma The National della Cbc, Greer ha aggiunto di sapere "come si sente la gente in Canada e cosa pensa. Quindi, è un peccato, ma la situazione è questa. Abbiamo la nostra politica commerciale e procederemo nel modo migliore per gli Stati Uniti". Greer ha poi ribadito che durante le negoziazioni il Canada aveva chiesto concessioni ritenute "eccessive. Non era qualcosa che potevamo fare in quel momento. Ritenevamo che offrire loro il miglior accordo al mondo sarebbe bastato a superare l'ostacolo e a instradarci verso traguardi più ambiziosi e positivi". Il Canada "è l'unico Paese, oltre alla Cina, ad aver attuato ritorsioni contro di noi. E anche con la Cina abbiamo in un certo senso trovato una quadra. Quindi, a questo punto, resta solo il Canada", ha concluso Greer.
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