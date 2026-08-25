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Dazi Trump al Canada, Mark Carney prepara risposta alle tariffe Usa

Mondo
©Ansa

Il Canada presenterà la propria controffensiva ai nuovi dazi Usa su auto, acciaio e componenti, dopo il fallimento dei negoziati con Washington. Dal 1° gennaio 2027 gli Stati Uniti imporranno tariffe del 50% su veicoli e acciaio canadesi, mentre Ottawa promette ritorsioni "dollaro per dollaro"

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Il governo canadese presenterà oggi la propria controffensiva ai dazi statunitensi su automobili, acciaio e ricambi, introdotti da Donald Trump dopo il fallimento dei negoziati con Ottawa. Le misure saranno illustrate alle 15 dai ministri canadesi delle Finanze, dell'Industria e del Lavoro. 

Le tariffe annunciate da Washington

Dal 1° gennaio 2027 auto, camion, componenti automobilistici e acciaio canadesi saranno soggetti a tariffe del 50%. Trump ha accusato il Canada di "depredare gli Stati Uniti d'America da anni". Gran parte dell'acciaio canadese è già colpita da dazi al 50%, ma Washington aveva lasciato intendere una possibile riduzione in caso di tregua commerciale.

Coils of steel are seen at an ArcelorMittal Dofasco facility in Hamilton, Ontario, Canada, on August 24, 2026. The administration of US President Donald Trump warned on August 23 that Canada would be "foolish" to think it could win a trade war with the United States, predicting a "devastating" impact on its northern neighbor. Negotiations between Washington and Ottawa broke down late August 22, putting into force new 50-percent US tariffs impacting about $20 billion worth of Canadian goods, or 5.5 percent of Canadian exports to the US. Canada in retaliation said it would match US tariffs, with new levies notably targeting the US steel and dairy industries to take effect on September 8. (Photo by Cole Burston / AFP)
CANADA-US-TRADE-TARIFFS

La posizione di Ottawa

Il premier Mark Carney ha ribadito che il Canada non accetterà un accordo "a qualsiasi prezzo" né "a qualsiasi scadenza". Ottawa sostiene che gli Stati Uniti "chiedono troppo e offrono troppo poco", con proposte che metterebbero a rischio settori strategici come auto, acciaio e alluminio, e che inciderebbero anche sul delicato status della lingua francese. 

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La strategia internazionale

Carney ha promesso una risposta "dollaro per dollaro" e ha ricordato che il Canada sta rafforzando i partenariati commerciali con l'Asia e l'Unione europea. Washington minaccia dazi complessivi per 20 miliardi di dollari su merci canadesi, tra cui cemento, vino e mazze da hockey. Gli Stati Uniti assorbono circa il 70% delle esportazioni canadesi.

Il clima interno

Un sondaggio condotto nel fine settimana indica che il 76% dei canadesi sostiene l'interruzione dei negoziati e il 62% approva le ritorsioni annunciate dal governo.

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