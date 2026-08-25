Dazi Trump al Canada, Mark Carney prepara risposta alle tariffe Usa

Il Canada presenterà la propria controffensiva ai nuovi dazi Usa su auto, acciaio e componenti, dopo il fallimento dei negoziati con Washington. Dal 1° gennaio 2027 gli Stati Uniti imporranno tariffe del 50% su veicoli e acciaio canadesi, mentre Ottawa promette ritorsioni "dollaro per dollaro" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il governo canadese presenterà oggi la propria controffensiva ai dazi statunitensi su automobili, acciaio e ricambi, introdotti da Donald Trump dopo il fallimento dei negoziati con Ottawa. Le misure saranno illustrate alle 15 dai ministri canadesi delle Finanze, dell'Industria e del Lavoro.

Le tariffe annunciate da Washington Dal 1° gennaio 2027 auto, camion, componenti automobilistici e acciaio canadesi saranno soggetti a tariffe del 50%. Trump ha accusato il Canada di "depredare gli Stati Uniti d'America da anni". Gran parte dell'acciaio canadese è già colpita da dazi al 50%, ma Washington aveva lasciato intendere una possibile riduzione in caso di tregua commerciale.

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La posizione di Ottawa Il premier Mark Carney ha ribadito che il Canada non accetterà un accordo "a qualsiasi prezzo" né "a qualsiasi scadenza". Ottawa sostiene che gli Stati Uniti "chiedono troppo e offrono troppo poco", con proposte che metterebbero a rischio settori strategici come auto, acciaio e alluminio, e che inciderebbero anche sul delicato status della lingua francese. Leggi anche Niente accordo, in vigore i dazi Usa del 50% su prodotti dal Canada

La strategia internazionale Carney ha promesso una risposta "dollaro per dollaro" e ha ricordato che il Canada sta rafforzando i partenariati commerciali con l'Asia e l'Unione europea. Washington minaccia dazi complessivi per 20 miliardi di dollari su merci canadesi, tra cui cemento, vino e mazze da hockey. Gli Stati Uniti assorbono circa il 70% delle esportazioni canadesi.