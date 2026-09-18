Uk, prima apparizione pubblica di Harry a Invictus Games Awards. FOTO

Prima apparizione in Uk del principe Harry (senza Meghan) agli Invictus Games Awards. FOTO
A tre settimane dal suo rientro in Gran Bretagna dagli Stati Uniti, il Duca di Sussex, stavolta senza la moglie, ha partecipato a una serata di raccolta fondi per la manifestazione sportiva da lui promossa per i veterani. Arrivato all'Old Royal Naval College di Greenwich in abito scuro e con le medaglie militari appuntate sul petto, si è concesso ai sorrisi per i fotografi e ai selfie con i partecipanti all'iniziativa
- Il principe Harry ha fatto la sua prima apparizione pubblica dal suo inaspettato ritorno in Gran Bretagna dagli Stati Uniti, avvenuto tre settimane fa insieme alla famiglia
- Harry, che sei anni fa aveva lasciato il Regno per trasferirsi in California con la moglie Meghan in un clima di tensione con la famiglia, ha partecipato a Londra a una serata di raccolta fondi per gli Invictus Games, la manifestazione sportiva da lui promossa per i veterani rimasti feriti
- Vestito con una giacca da smoking impreziosita dalle sue decorazioni militari, il principe 42enne ha scattato dei selfie con gli ex soldati feriti presenti all'evento. In questa circostanza non c'era Meghan ad accompagnarlo
- Harry e Meghan, insieme ai due figli, sono rientrati nel Regno Unito lo scorso 26 agosto e da allora hanno mantenuto un profilo piuttosto basso
- Si moltiplicano, intanro, le ipotesi sui motivi del loro ritorno, dato che il Duca e la Duchessa del Sussex se ne erano andati nel bel mezzo di una rottura con la famiglia reale, situazione poi peggiorata ulteriormente dopo la pubblicazione del libro di memorie di Harry, "Spare", ricco di rivelazioni scottanti
- La partecipazione di Harry all'evento di raccolta fondi arriva dopo che suo zio, fratello della Principessa Diana sua madre, ha criticato il comportamento tenuto da re Carlo III nei confronti della sua ex moglie
- In un libro di memorie pubblicato a puntate sul quotidiano Daily Mail, Charles Spencer ha affermato che l'allora principe Carlo era "euforico" la notte in cui Diana morì in un incidente d'auto nel 1996
- Buckingham Palace ha smentito, sottolineando come Carlo sia "consapevole del fatto che il dolore per la perdita di un fratello possa offuscare la ragione, influenzare il giudizio e alterare i ricordi"