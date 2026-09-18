Uk, prima apparizione pubblica di Harry a Invictus Games Awards. FOTO

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Prima apparizione in Uk del principe Harry (senza Meghan) agli Invictus Games Awards. FOTO

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A tre settimane dal suo rientro in Gran Bretagna dagli Stati Uniti, il Duca di Sussex, stavolta senza la moglie, ha partecipato a una serata di raccolta fondi per la manifestazione sportiva da lui promossa per i veterani. Arrivato all'Old Royal Naval College di Greenwich in abito scuro e con le medaglie militari appuntate sul petto, si è concesso ai sorrisi per i fotografi e ai selfie con i partecipanti all'iniziativa

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