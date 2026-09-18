Milano "on the road", viaggio tra le trattorie storiche meneghine: da Giacomo al Garghet
Nel weekend che precede la Fashion Week che dal 22 al 28 settembre porterà nel capoluogo lombardo il gotha della moda italiana e internazionale, andiamo alla scoperta dei locali che hanno fatto la storia della ristorazione meneghina. Ad accompagnarci in questa passeggiata enogastronomica tra le vie della città è Lombardia Secrets, la prima guida di turismo esperienziale che racconta i luoghi dove il gusto incontra il design
a cura di Costanza Ruggeri