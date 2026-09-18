 Le trattorie storiche più belle di Milano, da Giacomo al Garghet | Sky TG24
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Milano "on the road", viaggio tra le trattorie storiche meneghine: da Giacomo al Garghet

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Nel weekend che precede la Fashion Week che dal 22 al 28 settembre porterà nel capoluogo lombardo il gotha della moda italiana e internazionale, andiamo alla scoperta dei locali che hanno fatto la storia della ristorazione meneghina. Ad accompagnarci in questa passeggiata enogastronomica tra le vie della città è Lombardia Secrets, la prima guida di turismo esperienziale che racconta i luoghi dove il gusto incontra il design

a cura di Costanza Ruggeri

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