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I tavoli provengono da un bistrot francese, il parquet è antico e tutti gli oggetti sono originali, acquistati ad aste o in negozi d’antiquariato. La cucina è basata sui piatti della tradizione toscana e milanese: risotto giallo e cotoletta, tra i tanti, che negli anni sono stati accostati a proposte internazionali come il ceviche o il foie gras con composta di frutta e pan brioche

Tra le calli di Venezia, alla scoperta dei 10 bacari più caratteristici della città