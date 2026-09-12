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Inaugurato nel 1932, in stile Art Déco, il Grand Rex ha 2.702 posti nella sala principale che vanta un soffitto stellato e un'architettura che richiama lo stile moresco e le ville della Riviera mediterranea. La Salle Infinite, invece, è stata inaugurata nel dicembre del 2023 (al posto dell’ex Salle 2) e ha 285 posti reclinabili. Qui si trova il primo e unico schermo Real-D Ultimate di Francia che assicura colori più fedeli e immagini più nitide

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