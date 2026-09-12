 Da Parigi a Budapest, viaggio tra le sale cinematografiche più belle d’Europa | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Da Parigi a Budapest, viaggio tra le sale cinematografiche più belle d'Europa

Lifestyle fotogallery
20 foto

Nel giorno in cui, a Venezia, si conclude l'83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, siamo andati alla scoperta dei cinema più iconici e spettacolari del Vecchio Continente in un viaggio tra capolavori d'arte, storia e design futuristico. Veri e propri gioielli che combinano l'architettura di inizio secolo con l’iper-tecnologia, il fascino del passato con il comfort più all'avanguardia, e testimoniano tutto l’incanto e la magnificenza della settima arte

a cura di Costanza Ruggeri 

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lifestyle: Ultime gallery

Superenalotto, quali sono state le 10 vincite record di tutti i tempi

Lifestyle

Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei quasi 30 anni di storia del...

10 foto

Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon primo giorno di scuola

Lifestyle

Per chi si appresta a vivere il primo giorno di scuola, il suono della campanella è un momento...

11 foto

Scuola, i migliori zaini 2026: i modelli più pratici per gli studenti

GUIDA ACQUISTI

Con il ritorno sui banchi sempre più vicino, è il momento di scegliere lo zaino per il nuovo anno...

16 foto

Scuola, i diari scolastici più originali del 2026. FOTO

GUIDA ACQUISTI

In vista del rientro in classe, scegliere il diario giusto può fare la differenza. Per chi non lo...

15 foto

Giornata mondiale della barba, i prodotti e gli accessori per curarla

Lifestyle

Il primo sabato di settembre si celebra la Giornata mondiale della barba, diventata ormai un vero...

11 foto

ALTRE NOTIZIE

Yemen, Houthi avanzano: controllano Bab el-Mandeb. Riad attacca Mocha

Mondo

La navigazione attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb è "sicura" per  tutte le compagnie, a...

Guerra Ucraina, Putin: mandare truppe europee a Kiev è guerra a Mosca

Mondo

Avvertimento del leader russo parlando da New Delhi dove si trova per il vertice dei Brics. “Per...

11 settembre, Trump al Pentagono: “Non dimenticheremo mai"

Mondo

L’America si ferma per l'11 settembre. Il vicepresidente JD Vance a Ground Zero con Obama,...