Da Parigi a Budapest, viaggio tra le sale cinematografiche più belle d'Europa
Nel giorno in cui, a Venezia, si conclude l'83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, siamo andati alla scoperta dei cinema più iconici e spettacolari del Vecchio Continente in un viaggio tra capolavori d'arte, storia e design futuristico. Veri e propri gioielli che combinano l'architettura di inizio secolo con l’iper-tecnologia, il fascino del passato con il comfort più all'avanguardia, e testimoniano tutto l’incanto e la magnificenza della settima arte
a cura di Costanza Ruggeri