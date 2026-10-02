Buona Festa dei nonni 2026, immagini e frasi per augurare buongiorno
In Italia sono un’istituzione, supportano le famiglie e si rendono disponibili nella cura dei figli. Ecco perché il 2 ottobre si celebra la giornata dedicata a loro: la Festa dei nonni. Ecco alcune frasi per augurare loro buona giornata
- Sono spesso un punto di riferimento per le famiglie, custodi di storie, ricordi e tradizioni e una presenza preziosa nella crescita dei nipoti. Il 2 ottobre l’Italia celebra la Festa dei nonni, istituita nel 2005 per riconoscerne il ruolo nella società e rafforzare il legame tra generazioni. Una giornata per festeggiare chi, con tempo, cura e memoria, accompagna le famiglie di ieri e di oggi.
- "I nonni sono questa specie di tollerante rifugio dal quale si può sempre andare" - Enzo Biagi
- “Credo che Dio il settimo giorno non sia andato in vacanza ma abbia inventato i nonni.” - Fausto Brizzi
- “I genitori si compatiscono, dei nonni si sorride, gli antenati si venerano.” - Alessandro Morandotti
- “I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi, ad indagare oltre la vita.” - Maria Rita Parsi
- “Una nonna è una madre alla quale viene offerta una seconda possibilità.” - Richard Exley
- “Ogni casa ha bisogno di una nonna.” - Louisa May Alcott
- “Nessuno può fare per i bambini quel che fanno i nonni: essi spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli.” - Alex Haley
- “Dopo la parola mamma la parola nonna è la più bella del mondo.” - Mirko Badiale
- “Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore.” - Anonimo