 Buongiorno e buon inizio d'autunno, frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO | Sky TG24
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Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon primo giorno d'autunno. FOTO

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Tra colori caldi, giornate che si accorciano e foglie che lentamente ricoprono le strade, l’autunno regala atmosfere uniche e suggestive. Per salutare la stagione estiva che quest'anno si è conclusa il 22 settembre abbiamo raccolto una serie di frasi e citazioni dedicate a questo periodo dell'anno

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