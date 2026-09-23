Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon primo giorno d'autunno. FOTO
Tra colori caldi, giornate che si accorciano e foglie che lentamente ricoprono le strade, l’autunno regala atmosfere uniche e suggestive. Per salutare la stagione estiva che quest'anno si è conclusa il 22 settembre abbiamo raccolto una serie di frasi e citazioni dedicate a questo periodo dell'anno
- Con l’arrivo dell’autunno si chiude la parentesi estiva e si apre una nuova fase dell’anno. Il 23 settembre segna ufficialmente l’inizio di una stagione capace di trasformare il paesaggio e l’atmosfera che ci circonda: le giornate si fanno più fresche, gli alberi si tingono di rosso, arancio e giallo, le foglie iniziano a ricoprire le strade. Una stagione affascinante, capace di evocare sensazioni di malinconia, raccoglimento e meraviglia. Per celebrare l’arrivo di questa nuova stagione, alcune delle più belle frasi dedicate all’autunno.
- "Così cadono le fronde intorno all’albero in autunno: esso non ne sa nulla, la pioggia lo bagna o lo colpisce il sole o il gelo, la vita gli si ritrae lentamente in uno spazio minimo e intimo. Esso non muore. Aspetta".
(Hermann Hesse)
- "Nessuna bellezza primaverile o estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale".
(John Donne)
- "L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore".
(Albert Camus)
- "L'autunno che sfuma i contorni, consuma in un giorno più giorni. Ti sembra sia un gioco indolente ma rapido brucia giornate che appaiono lente".
(Francesco Guccini)
- "L’autunno è la stagione in cui la natura ci mostra quanto sia bello lasciar andare".
- "L’autunno è una stagione saggia e di buon consiglio"
(Félix-Antoine Savard)
- "L'autunno non è solo una stagione, è uno stato d'animo".
(Friedrich Nietzsche)
- "L'autunno ti fa capire che per ricominciare a volte bisogna lasciare andare le cose".
(Haruki Murakami)
- "La primavera è pittrice, l’autunno è scultore".
(Ernst Jünger)