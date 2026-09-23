La premier rivendica la scelta del tetto al numero di studenti stranieri per classe e tira in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula”. Il Colle non commenta, le opposizioni insorgono. Il ministro dell'Istruzione: “Non c'è nessuno scontro col Quirinale”. Il testo è atteso giovedì in Cdm ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla premier Giorgia Meloni che riguardano la scuola e in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il testo è atteso in Consiglio dei ministri giovedì e si stanno definendo i dettagli, ma intanto le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta del tetto e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula”, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all’attacco. “Non c'è nessuno scontro col Quirinale”, ha assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. E ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l’italiano.

Valditara: “Nessuno scontro col Quirinale” Il ministro Valditara, da New York, ha spiegato che il tetto per gli stranieri nelle classi vale anche per gli studenti dell'Unione europea che non parlano l'italiano. “Se un ragazzo polacco non conosce l'italiano non si riesce a integrare. E allora il problema non è l'origine etnica, l'origine nazionale, l'origine razziale. Il problema è la conoscenza della nostra lingua”, ha detto il ministro. “La scuola ghetto”, ha aggiunto, è quando uno studente viene emarginato rispetto al resto della comunità e quindi noi non vogliamo le scuole dell'Alabama degli anni '50, dove da una parte c'erano i bianchi e dall'altra parte c'erano i neri”. Valditara ha poi escluso tensioni col Colle: “Assolutamente no, non c'è nessuno scontro col Quirinale. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica ad Amatrice, va nella direzione della integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati". Il ministro ha poi annunciato lo stanziamento di 14 milioni per il potenziamento dell'italiano agli alunni stranieri. Vedi anche Scuola, Zuppi: Inclusiva. Valditara: No integrazione senza l'italiano