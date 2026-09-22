Per la presidente del Consiglio, all'inaugurazione dell'anno scolastico "il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti" e in questa direzione va la volontà di creare "classi più equilibrate". La premier, ospite di Bruno Vespa a 'Cinque minuti' e 'Porta a Porta', ha parlato poi anche della procedura d'infrazione, della legge elettorale e del bollo auto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, è una misura di buonsenso. Mi pare sia giusto portarla avanti". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, ospite a Cinque minuti e poi a Porta a Porta da Bruno Vespa , ha aggiunto poi che anche le norme sul burqa a scuola "sono di buonsenso, servono anche per un fatto di sicurezza, devo segnalare a chi oggi si sta stracciando le vesti che provvedimenti simili esistono anche in paesi a maggioranza islamica. Mi pare una misura di buonsenso che non ha a che fare con la discriminazione".

"Non leggo le parole di Mattarella come contestazione, vuole superare ghetti" "Non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura delle classi ghetto: ho letto questa interpetazione prevalente" usata "per contestare l'iniziativa del governo, ma personalmente non la leggo così, perché il presidente della Repubblica dice che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti" e in questa direzione va la volontà di creare "classi più equilibrate", dice poi Meloni parlando del provvedimento che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì e precisando che il tetto del 30% riguarda i ragazzi stranieri "che non parlano la nostra lingua". Leggi anche Scuola, tetto a studenti stranieri in classe: in arrivo decreto in Cdm