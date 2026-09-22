Meloni: "Mattarella da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe"Politica
Per la presidente del Consiglio, all'inaugurazione dell'anno scolastico "il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti" e in questa direzione va la volontà di creare "classi più equilibrate". La premier, ospite di Bruno Vespa a 'Cinque minuti' e 'Porta a Porta', ha parlato poi anche della procedura d'infrazione, della legge elettorale e del bollo auto
"Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, è una misura di buonsenso. Mi pare sia giusto portarla avanti". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, ospite a Cinque minuti e poi a Porta a Porta da Bruno Vespa , ha aggiunto poi che anche le norme sul burqa a scuola "sono di buonsenso, servono anche per un fatto di sicurezza, devo segnalare a chi oggi si sta stracciando le vesti che provvedimenti simili esistono anche in paesi a maggioranza islamica. Mi pare una misura di buonsenso che non ha a che fare con la discriminazione".
"Non leggo le parole di Mattarella come contestazione, vuole superare ghetti"
"Non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura delle classi ghetto: ho letto questa interpetazione prevalente" usata "per contestare l'iniziativa del governo, ma personalmente non la leggo così, perché il presidente della Repubblica dice che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti" e in questa direzione va la volontà di creare "classi più equilibrate", dice poi Meloni parlando del provvedimento che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì e precisando che il tetto del 30% riguarda i ragazzi stranieri "che non parlano la nostra lingua".
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"Molto dispiaciuta sul deficit, fatto un lavoro complesso"
"Sono dispiaciuta per la mancata uscita dalla procedura d’infrazione", dice poi Meloni commentando il fatto che l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. "Abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a ridurre il deficit dall'8,1 al 3,08 - osserva la premier - Quindi il classico hai fatto 30, eri molto vicino al 31. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire dall'infrazione in anticipo, ma vuol dire che andremo avanti per quella che era la tabella di marcia".